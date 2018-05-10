Maltepeli kadınlardan Başkan Ali Kılıç’a tam destek

18 mahalleden kadınlarla halk toplantılarını sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Esenkent Mahallesi’nden yüzlerce kadınla kahvaltıda bir araya geldi. Geride bıraktığı 4 yılda ilçeye yaptığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Kılıç, göreve gelmeden önce 22 maddede söz verdiği vaatlerinin hepsini yerine getirdiğini vurguladı. Kılıç, yeni hizmet binalarının ve kültür merkezlerinin de temelini attıklarını belirterek, "18 mahalleye kreş sözümüz var. Yıl sonuna kadar tüm mahallelerimizde kreşlerimizi tamamlayacağız. Altayçeşme’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temelini atıyoruz. Fındıklı’ya yaşam merkezi inşa edeceğiz. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimizin 40 yıllık imar ve tapu sorununu çözmek üzereyiz. Cevizli’de kurban kesim alanı olarak bilinen boş araziye 44 dönümlük bölgenin en büyük şehir parkını yapıyoruz. Göreve gelmeden önce 22 maddeden oluşan seçim bildirgemizde ilçemizin temel sorunlarını tespit edip, çözeceğime söz vermiştim. Rabbim nasip etti ve o gün verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. Daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönemde de sizlere hizmet etmek için belediye başkanlığı görevine yeniden talibim. Sizler de destek verirseniz bugünden temelini attığımız projelerimizi hep birlikte ilçemize kazandıracağız” dedi.

Kılıç’ın bu sözlerine alkışlarla destek veren kadınlar, Kılıç’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, birlikte yola devam etmek istediklerini dile getirdi.

Ramazan’da her mahalleye iftar sofrası

Ramazan ayının da yaklaştığına vurgu yapan Kılıç, “Bu Ramazan ayında Maltepemizin 18 mahallesinde sokak iftarları düzenleyeceğiz. Her yıl Organik Pazar alanında yaptığımız geleneksel Ramazan eğlencesini bu yıl tüm mahallelerimize taşıyarak halkımızın ayağına gideceğiz. Ayrıca İstanbul imparatorluklara ev sahipliği yapan çok zengin tarihi ve dini mirasa sahip bir şehir. Yine Ramazan ayında kutsal mekanlarımıza, tarihi camilere, türbelere ücretsiz inanç turları düzenleyeceğiz” diye konuştu.