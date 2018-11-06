Maltepeli öğrenciler hayalindeki meslekle tanışıyor

Maltepe Belediyesi ilçedeki çocukları, hayallerindeki mesleği deneyimleyerek, erkenden yaşamaları amacıyla kurulan Çocuklar Ülkesi KidZania'yı ücretsiz gezdiriyor. KidZania'yı deneyimleyen çocuklar, hayalindeki mesleği yakından tanıma fırsatı buluyor.

Maltepe Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği amacıyla ilçede eğitim gören öğrencileri, Çocuklar Ülkesi KidZania'ya götürüyor. Gezide öğrenciler, 100'den fazla mesleği yakından tanıma fırsatı buluyor. Eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler, ileride seçebilecekleri meslekler hakkında bilgi ve deneyim sahibi oluyor. Belediye proje kapsamında, ilçede eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrenciyi Kidzania ile tanıştırmayı hedefliyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Biz bir ideal uğruna bu görevlerdeyiz. Çocuklarımızın yatağa aç girmediği, ülkesine, ailesine ve geleceğine sahip çıkabildiği, üreten, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi çok önemli. Bu proje, bir yandan çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken, bir yandan da gelecekte yapmak istedikleri mesleği tanıma fırsatı sağlıyor” dedi.

100'den fazla meslek bu fuarda

1999'da Meksika'da açılan ve bugün 19 ülkenin 24 şehrinde faaliyet gösteren Kidzania, 4 -14 yaş arasındaki çocukların 65 aktiviteye katılarak sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği, tercih ettikleri 100'den fazla mesleği deneyimlediği, kendi kararlarını verip, özgürce hareket ettiği, arkadaşlar edindiği, ürettiği dünyanın ilk çocuklar ülkesi olarak tanımlanıyor. Çocuklar, yetişkinlerin dünyasına adım atarak, farklı iş alanlarını tanıma, yetişkinlerin mesleklerini deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatını yakalıyor. Seçtikleri meslekle ilgili her konuda bilgilendiriliyor ve gerçek bir üniforma giyip işbaşı yapıyorlar.