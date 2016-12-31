Maltepeli öğrenciler üniversite turunda

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde YGS hazırlık kursuna katılan öğrencilere yönelik olarak, üniversite tanıtım günleri düzenlemeye başladı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü, YGS hazırlık kursu öğrencilerine yönelik üniversite tanıtım günleri düzenliyor. Bu kapsamda ilk olarak, Marmara Üniversitesi’nin Göztepe Yerleşkesi ziyaret edildi. Üniversitenin izniyle gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite rehberi tarafından bilgilendirme de yapıldı. Düzenlenen konferans sonrasında öğrencilere kampüs içerisinde serbest dolaşma izni verilerek, öğrencilerin fakülteleri gezmeleri sağlandı.