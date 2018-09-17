Maltepeli öğrenciler yeni döneme merhaba dedi

Maltepe'de yeni eğitim-öğretim dönemi, Altıntepe Kadir Has İlkokulu'nda yapılan etkinlikle açıldı. Etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geleceği kurma şansımız yok” dedi.

Açılışa Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın yanı sıra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, okul müdürleri, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik kapsamında, okul öğrencisi Naz Kuru “Açıldı Okulumuz” adlı şiiri okudu. Ardından okul öğrencilerinin oluşturduğu koro müzik dinletisi yaparken, halk oyunları ekibi de folklor gösterisi yaptı.

Tüm öğrencilere ve eğitim camiasına yeni eğitim-öğretim sezonunda başarılar dileyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu topraklarda, al bayrağımız dalgalanıyor, özgür bir Türkiye'de yaşıyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına borçluyuz. Başöğretmen'i anmadan yol alma şansı olmaz. Geçmişte yapılanlara saygı duymadan, geleceği şekillendiremeyiz. Gençliğine yatırım yapmayan toplumlar, birilerinin sömürgesi olmaktan kurtulamazlar. Dünyanın küçük bir köye dönüştüğü bu çağda, genç ve üreten beyinler yetiştirmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencileri de, dünyanın her köşesine fikirlerini taşıyabilmelidir” diye konuştu.