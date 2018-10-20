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Maltepeliler “Ölü'n Bizi Ayırana Dek” isimli tiyatro oyununu ilgiyle izledi

Gergedan Yapım’ın sahnelediği sezonun iddialı yapımlarından “Ölü’n Bizi Ayırana Dek”, Maltepe Belediyesi Prof.

Gergedan Yapım'ın sahnelediği sezonun iddialı yapımlarından “Ölü'n Bizi Ayırana Dek”, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe oynadı.


Maltepe Belediyesinin ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyunda, tiyatro ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu aynı sahneyi paylaştı. Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı iki perdelik kara komedi oyunu, Hakan Yılmaz yönetti.


Geçtiğimiz yıl gösterime giren oyunda, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahnelendi. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan oyuncuları, oyun bitiminde tiyatroseverler ayakta alkışladı.

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