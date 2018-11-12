Maltepelilerden 50 otobüsle Anıtkabir çıkarması

Maltepe Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e 50 otobüsle çıkarma yaptı. 18 mahalleden her yaş grubundan vatandaşın katıldığı ziyarette duygusal anlar yaşanırken vatandaşlar Başkan Ali Kılıç'a bu imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Maltepeliler 50 otobüsle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e çıkarma yaptı. Belediyenin kaldırdığı araçlarla, 18 mahalledeki her yaş grubundan vatandaş, 10 Kasım gecesi yola çıktı. Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümünde Atalarına koşan Maltepeliler, 11 Kasım günü Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Burada Aslanlı Yol, Atatürk Mozolesi, Atatürk ve İsmet İnönü'ün mezarları ziyaret edildi ve Anıtkabir Müzesi gezildi. Atatürk'ün sağlığında kullandığı arabalar halktan büyük ilgi görürken, ziyarette duygusal anlar da yaşandı.

Sık sık hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Başkan Ali Kılıç'a bu imkânı sağladığı için teşekkür etti. Vatandaşlar, sadece 10 Kasım'da değil sık sık Anıtkabir'e geziler düzenlenmesini ve Atatürk'ün özellikle genç kuşaklara daha iyi anlatılması gerektiğini ifade ettiler.