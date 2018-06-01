Maltepe’nin mahallelerinde Ramazan keyfi

Kurulan sevgi sofrasında iftarlarını birlikte açan binlerce Maltepeli, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.

“Ramazan kardeşliktir, paylaşmaktır” diyen Maltepe Belediyesinin, mahallelerde kurduğu sevgi sofrasının dünkü adresi Esenkent oldu. Sevgi sofrasında bir araya gelen binlerce Maltepeli, iftarlarını açtı. İftar sonrasında, meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Etkinlik alanında vatandaşlara, Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtıldı.

İnanç gezileri sürüyor

Belediyenin, Ramazan’da düzenlediği inanç gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Başıbüyük Mahallesi’nin konuk edildiği gezinin ilk durağı, Üsküdar’da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi oldu. Vatandaşlar burada dua ederek, Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşadı. Daha sonra sırasıyla, Hırka-i Şerif ve Eyüp Sultan Camileri ile Hazreti Yuşa Türbesi ziyaret edildi.