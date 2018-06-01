Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 11:53

Maltepe’nin mahallelerinde Ramazan keyfi

Maltepe Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayı nedeniyle mahallelerde düzenlediği sevgi sofrasını dün Esenkent’te kurdu.

Maltepe’nin mahallelerinde Ramazan keyfi

01 Haziran 2018 11:53

Kurulan sevgi sofrasında iftarlarını birlikte açan binlerce Maltepeli, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.


“Ramazan kardeşliktir, paylaşmaktır” diyen Maltepe Belediyesinin, mahallelerde kurduğu sevgi sofrasının dünkü adresi Esenkent oldu. Sevgi sofrasında bir araya gelen binlerce Maltepeli, iftarlarını açtı. İftar sonrasında, meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Etkinlik alanında vatandaşlara, Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtıldı.



İnanç gezileri sürüyor


Belediyenin, Ramazan’da düzenlediği inanç gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Başıbüyük Mahallesi’nin konuk edildiği gezinin ilk durağı, Üsküdar’da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi oldu. Vatandaşlar burada dua ederek, Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşadı. Daha sonra sırasıyla, Hırka-i Şerif ve Eyüp Sultan Camileri ile Hazreti Yuşa Türbesi ziyaret edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç