Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 09:44

Maltepe’nin minik tiyatrocuları sahnede

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro ve drama kurslarına katılan minik öğrenciler, “Pinokyo”, “Alya Masal Ormanında” ve “İhtiyacım Yok” adlı tiyatro oyunlarını sahnelediler.

Maltepe’nin minik tiyatrocuları sahnede

28 Mayıs 2018 09:44

Minicik yüreklerden çıkan kocaman oyunlar, büyük beğeni topladı.


Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro ve drama kursunu başarıyla tamamlayan 150 öğrenci, ilk oyunlarını Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahneye koydu. Bu kapsamda 7-10 yaş grubu 2.’nci sınıf öğrencileri önce “Pinokyo”, ardından da “Alya Masal Ormanında” oyunlarını sahneledi. 11-14 yaş grubu 2’nci sınıf öğrencileriyse, “İhtiyacım Yok” adlı oyunlarını sahnede başarıyla sergiledi.


Minikler performanslarıyla büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Oyun sonunda öğrencilere, katılım belgeleri verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç