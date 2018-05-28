Maltepe’nin minik tiyatrocuları sahnede

Minicik yüreklerden çıkan kocaman oyunlar, büyük beğeni topladı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro ve drama kursunu başarıyla tamamlayan 150 öğrenci, ilk oyunlarını Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahneye koydu. Bu kapsamda 7-10 yaş grubu 2.’nci sınıf öğrencileri önce “Pinokyo”, ardından da “Alya Masal Ormanında” oyunlarını sahneledi. 11-14 yaş grubu 2’nci sınıf öğrencileriyse, “İhtiyacım Yok” adlı oyunlarını sahnede başarıyla sergiledi.

Minikler performanslarıyla büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Oyun sonunda öğrencilere, katılım belgeleri verildi.