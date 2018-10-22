Maltepe'nin minikleri “Çocuklar Ülkesi”nde

Maltepe Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören minikler, çocukların hayalindeki mesleği deneyimleyerek, erkenden yaşamaları amacıyla kurulan KidZania'yı ziyaret etti.

Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören minikler, Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikle, çocukların hayalindeki mesleği deneyimleyerek, erkenden yaşamaları amacıyla kurulan Çocuklar Ülkesi KidZania'ya götürüldü. 4 yaş ve üstü çocukların katıldığı etkinlikte, çocuklar, hem eğlenceli bir gün geçirdi, hem de ileride seçebilecekleri meslekler hakkında deneyimleyerek bilgi edindi.

1999'da Meksika'da açılan ve bugün 19 ülkenin 24 şehrinde faaliyet gösteren Kidzania, 4 -14 yaş arasındaki çocukların 65 aktiviteye katılarak sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği, tercih ettikleri 100'den fazla mesleği deneyimlediği, kendi kararlarını verip, özgürce hareket ettiği, yaratıcılığını kullandığı, arkadaşlar edindiği, ürettiği dünyanın ilk çocuklar ülkesi olarak tanımlanıyor. Çocuklar, yetişkinlerin dünyasına adım atarak, farklı iş alanlarını tanıma, yetişkinlerin mesleklerini deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatını yakalıyor. Seçtikleri meslekle ilgili her konuda bilgilendiriliyor ve gerçek bir üniforma giyip işbaşı yapıyorlar.