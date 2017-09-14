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14 Eylül 2017 10:29

Maltepe’nin okulları yeni eğitim dönemine hazır

Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala Maltepe Belediyesi, ilçedeki okullarda sürdürdüğü tadilat ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Maltepe’nin okulları yeni eğitim dönemine hazır

14 Eylül 2017 10:29


Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi, okullarda sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında eksikleri bulunan 21 okul ve 1 öğrenci yurdunda tadilat ve yenileme yapan ekipler, 9 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, 3 bin metre duvar ve korkuluk boyama çalışması yaptı. 548 metrekare duvar ve taş duvar örümü gerçekleştirilirken, 12 kompozit duba, 24 delinatör, 8 yağmur suyu bacası, 22 metrekare çit, 18 metre engelli rampası ve engelli korkuluğu ile 3 direk montajı tamamlandı. Yine çalışmalarla, 66 metrekare kilit taşı örüldü ve 245 metre sıva yapıldı.




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