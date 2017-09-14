Maltepe’nin okulları yeni eğitim dönemine hazır

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi, okullarda sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında eksikleri bulunan 21 okul ve 1 öğrenci yurdunda tadilat ve yenileme yapan ekipler, 9 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, 3 bin metre duvar ve korkuluk boyama çalışması yaptı. 548 metrekare duvar ve taş duvar örümü gerçekleştirilirken, 12 kompozit duba, 24 delinatör, 8 yağmur suyu bacası, 22 metrekare çit, 18 metre engelli rampası ve engelli korkuluğu ile 3 direk montajı tamamlandı. Yine çalışmalarla, 66 metrekare kilit taşı örüldü ve 245 metre sıva yapıldı.