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03 Ağustos 2018 10:21

Maltepe’nin pazar ve parklarında müzik coşkusu

Maltepe Belediyesi’nin geçen sene başlattığı ve ilçenin sokaklarını müzikle şenlendiren “Sokağın Ritmi” etkinliği ile semt pazarları, parklar ve ilçenin sokaklarında müzik ziyafeti yaşanıyor.

Maltepe’nin pazar ve parklarında müzik coşkusu

03 Ağustos 2018 10:21

Pazarcıların ve vatandaşların da büyük bir coşku ile eşlik ettiği performanslar sırasında bazı vatandaşlar, sanatçılara eşlik etti.


Maltepeli müzisyenler, kentin sokaklarında müziğin ritmini tutmaya başladı. Maltepe Belediyesi’nin geçen sene hayata geçirdiği “Sokağın Ritmi” projesi ile bu sene de sokaklarda, parklarda ve semt pazarlarında müzik ziyafetine start verildi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Sokağın Ritmi” projesinde, Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta ve grubu ile Blues&Jazz müzisyenlerinden oluşan Deepnote grubu, semt pazarları, parklar ve ilçenin sokaklarında dolaşarak; tulum, bateri, davul, akordeon, basgitar ve akustik gitar gibi enstrümanlarla performanslarını sergiledi.



Dans ettiler, halay çektiler


Büyük ilgi gösterilen ve coşkulu bir biçimde sürdürülen etkinlikte, pazarcılar işlerini bırakarak çalan tulum ve davulun ezgilerine kendini bıraktı. Birçok vatandaş etkinlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da müzisyenlerin çaldığı, “Ata Barı”, “Cilveloy”, “Dimme” ve “Koçari” gibi geleneksel halk müziği şarkılarına eşlik etti. Pazarcılar etkinlikten memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar da bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesini istedi.



“Halkımızı gülümsetiyoruz”


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, “Müzik ruhun gıdasıdır diyerek, Maltepeli müzisyenlerimizin de içinde yer aldığı ‘Sokağın Ritmi’ projesine, bu sene de devam ediyoruz. Amacımız semt pazarları ve parklar gibi ortak kullanım alanlarında bir araya gelen halkımızın yüzünü gülümsetmek, aynı zamanda da onları sanatla buluşturmak” dedi. Etkinlik, 15 Ağustos Çarşamba gününe kadar ilçedeki semt pazarları ve parklarda devam edecek.




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