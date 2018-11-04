Maltepe'nin tarihi kitapla anlatıldı

1800'lü yıllardan günümüze Maltepe'nin kültürüne, tarihine, sosyolojisine dair birçok konunun belgeleriyle birlikte ele alındığı “Toplumsal Hafızada Zamanda ve Mekanda: Maltepe” kitabı okuyucuyla buluştu. Seneler öncesini fotoğraflarla anlatan kitap için 200 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

1800'lü yıllardan günümüze Maltepe'nin anlatıldığı 10 kişilik bir araştırma ekibinin büyük emeklerle ortaya çıkardığı “Toplumsal Hafızada Zamanda ve Mekanda: Maltepe” kitabı okuyucuyla buluştu. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Prof. Dr. Şükrü Aslan, Prof. Dr. Besime Şen, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Esra Kaya Erdoğan ve kitabın hazırlanmasına anılarıyla destek veren çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören “Sözlü Tarih Anlatılarıyla Maltepe'yi Okumak” paneliyle başlarken, kitabın tanıtımıyla devam etti. Etkinlikte başarılı bir çalışma sonrası hazırlanan kitapta Maltepe'nin kültüründen, tarihine, sosyolojisine, 200 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere kadar birçok bilginin görsel malzemelerle desteklenerek yer aldığına dikkat çekildi. Kitapta 1960'lardaki fabrikalardan gecekondu mahallelerine, Maltepe gazozu gibi birçok konu yer alırken, ilçeye dair az bilinenler tarihsel analizleriyle ortaya konuldu. Yaklaşık 2 yılda hazırlanan kitabın yazarlığını ise Hatice Kurtuluş, Şükrü Aslan, Besime Şen, Esra Kaya Erdoğan, Hatice Kurşuncu, Suna Yılmaz, Sevinç Doğan ve Zozan Üçdağ üstlendi. Panelin ardından kitapla aynı adı taşıyan serginin açılışı gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın dikkatle takip ettiği sergide kitaptan kesitler yer aldı.

“Maltepe'nin çok derin bir tarihinin olduğunu tespit etme fırsatımız oldu”

Genç nesillere Maltepe'nin kültürünü, tarihi anlatmak noktasında önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Önemli bir çalışma yaklaşık 2 yıldan fazla bir süreçtir çeşitli üniversitelerden 10 hocamızın katkılarıyla hayata geçirilen bir proje. Maltepe Belediyesi 1993'te yeniden belediye olarak hayat buluyor. Daha önce Kartal ilçemize bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Ancak Maltepe'de göreve başladıktan kısa bir süre sonra Maltepe'nin çok derin bir tarihinin olduğunu, izlerinin çok çok derinlere geçmişe gittiğini tespit etme fırsatımız oldu. Sahilimizde kayıp adalardan başlamak üzere, arkeolojik alanımıza kadar dolayısıyla biz bu çalışmalara yakın ilgi gösterdikçe tarihin izlerini de sürme fırsatı bulduk, böyle bir çalışmaya imza attık. Görüyoruz ki doğru bir iş yapmışız” dedi.

“Çocukluğumuz o kadar rahat güzel geçti ki”

Yıllarını geçirdiği Maltepe'de edindiği tecrübeleri, yaşayıp öğrendiklerini kitapta paylaştığını belirten Mebrure Güryıldırım, “Maltepe'nin geçmişini bana sorarsanız Maltepe küçük bir köydü. Deniziyle havasıyla ün salmış yazlık havası oluşturan bir köydü. Yollarımız toprak yollardan ibaretti. 1932'de Maltepe'de doğdum, çocukluğumuz o kadar rahat güzel geçti ki” ifadelerini kullandı.

“1950'lerden beri Maltepeliyim”

Gençliğinin Maltepe'de geçtiğini belirten ve gelecek nesillerin yaşadıkları bölgelerin geçmişini bilmesi gerektiğini dile getiren Hacer Kurtel ise, “1950'lerden beri Maltepeliyim. Benim annem ve babam mübadil. Eskiden bir tek amcamın arabası vardı şimdi arabadan geçilmiyor" şeklinde konuştu.