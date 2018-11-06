Maltepespor için güç birliği mesajı

Maltepespor'un ligdeki gidişatının değerlendirildiği ziyarette, güç birliği vurgusu yapıldı.

Maltepe Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepespor Başkanı Atilla Çaycı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ercan Konak, Tayfun Köselerden, Celal Akgül, Uğurlu Özdemir, Muhsin Gülsuyu, Mehmet Çavuşoğlu ve Ercan Ateş de hazır bulundu. Haftalardır peş peşe aldığı galibiyetlerle mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Maltepespor'un, ligdeki durumunun değerlendirildiği toplantıda güç birliği vurgusu yapıldı.

“Maltepespor siyaset üstüdür”

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kılıç, “Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Oyuncularımıza önemli teşvikler verdik. Kulübümüze ve taraftarlarımıza araçtan, konaklamaya kadar elimizden gelen desteği esirgemedik. Tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da elimizden gelen desteği esirgemiyoruz. Belediyemizin araçları kulübümüzün ve taraftarlarımızın her zaman hizmetindedir. Geçen sezon olmadı ama bu sezon, Maltepesporumuzun şampiyonluğunu kutlayacağımıza yürekten inanıyorum. Yeter ki herkes elini taşın altına koysun, güç birliği yapsın. Maltepespor siyaset üstü bir kurumdur. Bu güzide kulübümüzü siyasi çekişmelerin tarafı yapmaya kalkarsak, en büyük kötülüğü Maltepesporumuza ve Maltepe halkına yapmış oluruz” diye konuştu.

Desteği için Başkan Kılıç'a teşekkür eden kulüp başkanı Atilla Çaycı da, “Maltepespor, Maltepemizin spordaki yüzüdür. Ali Başkan'a destekleri için teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı bekliyorsak, burada kimsenin ayrım yapmadan herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Maltepeliler bu güç birliğini sağlayıp bize her zaman destek olsun, göreceksiniz bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.