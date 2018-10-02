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Mama getirene bu film ücretsiz

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Prof.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde “Kedi” filmini gösterecek. Filmi izlemek isteyenlerin yanlarında en az 1 kilogram kedi veya köpek maması getirmeleri gerekiyor.


Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, Amerika'da büyük ilgi gören ve en çok izlenen Türk filmlerinden olan, Galata, Samatya, Kandilli ve Nişantaşı gibi İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan 7 kedinin hayat hikâyesinin anlatıldığı “Kedi” filmi için özel gösterim düzenleyecek. Ceyda Torun'un imzasını taşıyan ve TIME dergisince 2017'nin en iyi 10 filmi arasında gösterilen belgesel tarzındaki filmin, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de yapılacak gösterimini izlemek isteyenlerin, en az 1 kilogram kedi veya köpek maması bağışlaması yeterli olacak.


Bağışlanacak mamalar, ilçe genelindeki sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak. Maltepelileri filmi izlemeye davet eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sokakta yaşayan can dostlarımız için yanınızda mama getirmeyi unutmayın” çağrısı yaptı.

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