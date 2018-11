Mamut Art Project 2019 için başvurular başladı

Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut'un bu yılki jürisi güncel sanatın önde gelen sanatçılarından Memed Erdener namıdiğer Extramücadele, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve Pi Artworks'ün kurucusu Yeşim Turanlı'dan oluşuyor.

2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl yedinci sergisini 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut'a başvurular, 1 Aralık 2018 tarihine kadar mamutartproject.com adresinden yapılabilecek.

Mamut Art Project, Kasım ayı itibariyle Diyarbakır ve Mardin'de başlayan Portfolyo Günleri kapsamında, adayların başvuru için hazırladıkları portfolyoları ile ilgili sorularını yanıtlamak üzere farklı şehirlerde ücretsiz bilgi vermeye devam edecek.

Her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi iradeleri ile yürütebilecekleri, disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor. Güncel sanatın önde gelen sanatçılarından Memed Erdener namıdiğer Extramücadele, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve son olarak Pi Artworks'ün kurucusu Yeşim Turanlı'dan oluşan jüri, Mamut'un 7. edisyonunda eserlerini sergilemeye hak kazanan genç yetenekleri belirleyecek.

Mamut Art Project 2019 Jurisi

Erdener/Extramücadele

Extramücadele ilk olarak 1997'de bir kültür karıştırması/sanatsal müdahale olarak ortaya çıktı. Daha çok birbirinden bağımsız referanslar içeren dışadönük işler üretmekte.

Ari Meşulam

Meşulam, 1998'den beri Interspor Dış Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından biri olarak iş hayatına devam etmektedir. Meşulam, 20 yıldır hem yurt içi hem de yurt dışında çağdaş sanata yakın ilgi ve destekte bulunmuştur. SAHA Derneği'nin kuruluşundan beri üyesidir. Aynı zamanda Protocinema New York/İstanbul'un yönetim kurulu üyesi.

Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu

(İstanbul, 1980) Sanat tarihçisi. 2003 yılından bu yana Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesidir. Adı geçen derneğin Başkan Yardımcılığı (2005-2008), Başkanlık (2009-2012), Uluslararası Komite Başkan Yardımcılığı (2010-2013) ve Sansür Komitesi Başkanlığı'nı (2015-) yürütmüştür. 2001 yılından bu yana farklı platformlarda yazıları yayımlanan Pelvanoğlu, 2002 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir. Lisans kademesinde Türkiye'de Modernleşme ve Sanat, Çağdaş Düşünce ve Sanat; Yüksek Lisans ve Doktora kademesinde Çağdaş Sanat Kuramı, 1980 Sonrası Türkiye'de Sanat derslerini yürüten Pelvanoğlu, Yeditepe Üniversitesi'nde de misafir öğretim üyesi olarak Sanat Eleştirisi dersini vermekte.

Kitapları; Hale Asaf: Türk Resim Sanatında Bir Dönüm Noktası (2007; genişletilmiş ikinci baskı 2018), Batı Uygarlığı Tarihine Teorik Bir Giriş (Hilmi Yavuz ile birlikte, 2008), Hoca Ressamlar Ressam Hocalar: Sanayi-i Nefise'den MSGSÜ'ye Resim Hocaları (2009), Devrim Erbil (2010), Mevlut Akyıldız (2011), Neşet Günal (2012), Meriç Hızal(2012), Füsun Onur (2013), Özdemir Altan (2014), Nejad Devrim (2014). 1980 Sonrası Türkiye'de Sanat: Dönüşümler (2016), Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız Türkiye'de Modernleşme ve Sanat (2017).

Düzenlediği sergilerden seçmeler: Kaotik Metamorfoz (Proje4L, İstanbul, 2010), Hayal ve Hakikat (İstanbul Modern, 2011, Fatmagül Berktay, Levent Çalıkoğlu ve Zeynep İnankur ile birlikte), Malatya Modern'e Doğru İlk Adım: Merkez Bankası Koleksiyonu'ndan Bir Seçki (Malatya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 2018.

Aslı Seven

İstanbul ve Paris arasında yaşayan bağımsız bir küratör ve yazardır. Araştırmalarında ve projelerinde saha çalışması ve kolektif üretim süreçlerini vurgulayarak altyapısal ve soyut şiddet biçimlerinin manzara ve yapılı çevre aracılığıyla şekil kazanma süreçlerine odaklanıyor. 2016'dan beri Fransa'da European School of Visual Arts'daki “Document and Contemporary Art” doktora programına devam etmektedir. 2015'ten bu yana İstanbul'da Arter, Pi Artworks ve Galerist'te solo ve grup sergilerinin küratörlüğünü üstlendi. Ayrıca Saha Derneği'nin desteğiyle Manila, Filipinler'de düzenlenen ICI Curatorial Intensive'e katıldı. Fransa'da çeşitli sanat okullarında workshop'lar verdi ve diploma jürilerinde görev aldı. Yazıları Art Unlimited, Arte East Quarterly, Harper's Bazaar Art Arabia, Agos ve mest.org'da yayınlanmış olan Aslı Seven, AICA Türkiye üyesi.

Yeşim Turanlı

Londra'da yaşayan Yeşim Turanlı'nın kurucu ve direktörü olduğu Pi Artworks, Türkiye sanatının uluslararası sanat piyasasındaki yükselişinde önemli bir rol oynarken, uluslararası sanatçıları da Türkiye'deki takipçileriyle buluşturdu. Turanlı halen, Art International (İstanbul) fuarının seçici kurulunda ve Tate'in Ortadoğu Alım Komitesi'nde yer alıyor.