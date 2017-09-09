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09 Eylül 2017 16:53

Manchester City, Liverpool’a gol oldu yağdı

Premier Lig’in 4.

Manchester City, Liverpool’a gol oldu yağdı

09 Eylül 2017 16:53

haftasında Manchester City, sahasında Liverpool’u 5-0 mağlup etti.


İngiltere haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Liverpool’u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 24. dakikasında Sergio Aguero fileleri havalandırarak Manchester City’yi 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada Liverpool’dan Sadio Mane kırmızı kartla oyun dışı kalırken, ev sahibi 45+7. dakikada Gabriel Jesus ile farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarıda da Liverpool karşısında üstünlüğünü sürdüren Manchester City,


53. dakikada Jesus ile farkı üçe çıkarırken, 77. dakikada Leroy Sane skoru 4-0’a getirdi. 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Sane maçın skorunu belirledi. (5-0)




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