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Manchester United, Watford'un yenilgisizliğini bitirdi

Manchester United, Premier Lig’in 5.

Manchester United, Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Watford'u 2-1 yenerek, Watford'un namağlup unvanını aldı.


Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, Vicarage Road'da Watford ile karşılaştı. Manchester, 35. dakikada Romelu Lukaku, 38. dakikada da Chris Smalling ile 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. Ev sahibi ekip 65. dakikada Andre Gray ile farkı 1'e indirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 2-1 galip ayrıldı. United'da ayrıca Nemanja Matic kırmızı kartla ile oyundan atıldı.


Bu maçla birlikte Jose Mourinho'nun öğrencileri Watford'un namağlup serisini sona erdi ve puanını 9'a çıkardı. Watford ise 12 puanda kaldı.

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