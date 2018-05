M’anne’ler bağımlılığa karşı iş başı yaptı

İlçede başlatılan proje kapsamında görevlendiren 21 anne, gençlerin çeşitli bağımlılıklarının önlenmesi ve ilerlemeden tespit edilmesi için işbaşı yaptı.

Çocukların ve gençlerin çeşitli bağımlılıklarının fark edilmesi ve önüne geçilmesini sağlamak amacıyla Küçükçekmece’de Mahalle Anneleri Projesi (MANNE) hayata geçirildi. Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (BAYAMER) geliştirdiği ve Küçükçekmece Kaymakamlığı ile yürütülen proje Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Projenin Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Uzman Psikolog Sema Balıkokutan katıldı. Toplantıda uyuşturucu, internet, teknoloji gibi bağımlılıkların önlenmesi ve ilerlemeden tespit edilmesi için ilçenin her mahallesi için belirlenen 21 M’anne’nin görev yaptığı ifade edildi.

M’anne’ler bağımlılığa karşı eğitimler veriyor

Gönüllü annelerin yer aldığı projede, Manneler, 36 saatlik eğitimden geçti. Annelerin bağımlı çocuklarına karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçlendirildi. 21 manne geçtiğimiz ay tamamladıkları eğitimler sonucunda sertifikalarını da aldı. Manneler, eğitimler sonrası çevrelerinde çalışmalarına başladıklarını belirtirken aldıkları sonuçlardan olukça memnun olduklarını söyledi. Proje kapsamında her bir gönüllü mannenin 50 ayrı anneye ulaşması ve bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmasıyla toplamda bin 50 anneye ulaşılması hedefleniyor.

“Bağımlılıkla mücadele anlamında duyarlılık sahibi tutan anneler oluşturuyoruz”

Projenin bağımlı kişilere karşı başlatılan önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Manne Projesi Küçükçekmece belediyemizin ve kaymakamlığımızın el ele vererek yürüttüğü bir proje ve uzman psikologlarımız vasıtasıyla he mahallemizde bir mahalle annesini yani bizim tabirimizle manneye önce 32 saatlik bir eğitim veriliyor. Bu eğitimden sonra süreç başlamış oluyor. Bu süreç mannemizin mahalledeki kişisel ilişkileriyle devam ediyor bu bazen bir ev sohbeti oluyor, bazen kadınlar arasındaki bir gün, bazen bir akraba ziyareti oluyor. Mannelerimiz almış oldukları bu eğitimi her ortamda dile getirerek bir başlangıç yapıyor. Mannemizin 10-15 dakika konuşmasıyla bu meseleyi halledemediğini hem mannemiz hem biz biliyoruz. Manne vasıtasıyla bir aşılama yaparak bağımlılıkla mücadele anlamında duyarlılık sahibi ve bunu sürekli gündeminde tutan anneler oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Her şey anne ile çocuk arasındaki iletişimi iyileştirmekle başlıyor”

Projeyle bağımlı çocukların annelerine ulaşarak güzel sonuçlar aldıklarını söyleyen Fahriye Ziyade, “Bu projenin amacı anneleri bilinçlendirmek. Zaten ilk başta her şey anne ile çocuk arasındaki iletişimi iyileştirmekle başlıyor. Çünkü o zaman çocuk her şeyi ailesiyle paylaşmaya başlayacaktır. 2 gün eğitim aldık sonrasında da her 15 günde bir merkezimizde toplanıyoruz. Eğitimimiz haricinde gelen bilmediğimiz soruları da o 15 günlük toplantılarımızda psikologlarımıza sorarak yanıtını alıp iletiyoruz. Şu anda bir aylık bir çalışmamız oldu, çok güzel sonuçlar aldık” dedi.

“Faydalı olacağımızı düşünüyorum”

Eğitimin diğer annelere ulaştırılmasının çocukların bağımlılıklarından kurtulmaları noktasında büyük önem taşıdığını ifade eden Hatice Kılınç, “Manne olmak için eğitimlerden geçtik. 2 günlük bir seminer verdiler. Onların verdiği bilgiler ışığında bizde çevremizdeki arkadaşlarımıza, komşularımıza, tanıdığımız herkese her yere bu bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu proje iyi olacak faydalı olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.