Manouche A La Turca dinleyicileri mest etti

'Tar İntro, Nehavend Sirto ve Yalgızam' adlı parçalarda, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve tar ustasıNevcivan Özel'isahneye davet eden gitarist Bilal Karaman, “Bu işi memuriyet gibi görenler var. Her müzisyen olan, her gitarı eline alan, her şarkı söyleyen sanatçı olmuyor. Aradan Nevcivan Özel gibi kıymetli insanlar çıkıyor. İyi ki onlar var, iyi ki kültürümüz korunuyor. Güzel yerlere doğru hem evrensel hem de geleneğimizi bozmadan bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde cazın birbirinden güzel melodileriyle ruhlarını dinlendiren müzikseverler, yıllarca unutamayacakları bir müzik ziyafetine tanıklık etti. Konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Sanatçılara plaket ve çiçek takdimini ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.