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08 Ocak 2017 12:08

Manş Denizi’ndeki yarışlara hazırlanan yüzücüler kar altında denize girdi

Manş Denizi’ndeki yarışlara hazırlanan yüzücüler kar altında denize girdi

08 Ocak 2017 12:08

Manş Denizi’nde yapılacak yüzme yarışlarına hazırlanan İnebolu İstiklal Takımı, Üsküdar sahilinde soğuk hava ve kar yağışı altında denize girdi.
Manş Denizi’nde yapılacak yüzme yarışlarına hazırlanan Kastamonu İnebolu İstiklal Takımı, soğuk havaya aldırmadan eksi derecede Üsküdar sahilinde denize girdi. Sabah saatlerinde Kız Kulesi sahiline gelen İnebolu İstiklal Takımı, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra havanın soğuk olmasına aldırmadan kar yağışı altında denize girdi. Bir süre denizde yüzen takım, daha sonra denizden çıktı. Yüzücüler denizden çıktıktan sonra hipotermiye girmemek için önce vücutlarını ılık suyla yıkadı, sonra kıyafetlerini giydi.
Yüzme takımının kaptanı olan takımın en yaşlı üyesi 63 yaşındaki Hasan Eke, “Yorulma yok. Suyun soğukluğu var. Hissedilen soğukluk suda daha fazla. Bu şekilde hazırlanmak takıma katkısı olacak. Manş Denizi’nde yüzmek kolay değil. Dağcılar Everest’i hayal eder, Everest’e çıkmak ister. Yüzücüler de Manş Denizi’ni yüzmek ister. İnşallah biz bu işi halledeceğiz” dedi.
Soğuk havaya aldırmadan denize giren yüzücülerden Mehmet Şükrü Akar da, “Su gayet güzeldi. Sadece ellerimizde biraz soğukluk var. Tavsiye ediyorum herkese” diye konuştu.
Manş Denizi’ni geçmeyi hedefleyen takımın antrenörü olduğunu kaydeden İnebolu İstiklal Manş Takımı Antrenörü Kamil Resa Alsaran, “Manş Denizi’nde yüzmek temmuz ayı sonunda başlar. 24 Şubat’ta Datça’da yarış olacak. Bu çalışmamız hem Datça’ya hem de Manş Denizi’ne hazırlık. Esas amaç Manş Denizi. Hava şartları zor oluyor Manş’ta” diye konuştu.



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