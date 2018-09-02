Mantar üretim eğitimi ile hem tedavi hem meslek sahibi oluyorlar

Engellilerin hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda açılan mantar üretim atölyesinde kursiyerlerin eğitimi yaz döneminde de devam ediyor. Down sendromlu ve hafif zihinsel engellilerden oluşan 21 öğrenci, Mantar Üretim Atölyesi’nde oda neminin ayarlamasından mantarların sulanmasına ve toplanmasına kadar her anına tanıklık ediyor. Kursiyerler, eğitim sona erdiğinde meslek sahibi olmuş bireyler olarak hem kendilerine hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Engellilerden kimi bu atölyede ürettiği mantarların satışını yapıyor kimi de çiftliklerde kültür ve istiridye mantarı yetiştiriciliği yaparak para kazanıyor.

Mantarlarla ilgilenerek bir nevi terapi gören kursiyerlerde zamanla gözle görülür bir değişim de dikkat çekiyor. Engellilerden kimi tıbbi dilde onychophagia olarak bilinen hafif ve zararsız gibi görünen ancak bir süre sonra ciddi sorunlara neden olabilen tırnak yeme alışkanlığından kurtulurken, kimi de anoreksiyanervozan denilen kişinin vücut algısının bozulması ile kendisini kilolu hissetmesi durumu olan yeme bozukluğu hastalığını yendi.

“Şimdi hem ben hem de çevrem mutlu”

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Samet Yaşar, 3 yıldır eğitim aldığını belirterek, “Buraya gelmeden önce çok agresif, sinirli ve hırçın bir yapım vardı. Bu yüzden evde ve aile içinde huzursuzluğa neden oluyordum. Bazen çevremdekilere şiddet davranışları sergilediğim de oluyordu. Mantarı sevdiğim için buraya kayıt oldum. İlk günler zorluk çektim ancak zamanla uyum sağladım. Mantar yetiştirirken öfkemi yendim ve sessiz, sakin birine dönüştüm. Artık kimseye huzursuzluk vermiyorum. Şimdi hem ben hem de çevrem mutlu” dedi.