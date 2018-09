Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı boksör Manuel Charr, Türkiye’de profesyonel boksun kurumsallaşması için görüşmeler yaptı. Charr, ‘Bu amaçla elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. 29 Eylül’de Almanya’nın Köln kentinde düzenlenecek olan Dünya şampiyonluk maçımın ardından Türkiye’de bir maça çıkmak istiyorum ve bunu da Türk Profesyonel Boks Derneği’nin himayesi altında düzenlenmesini istiyorum. Tıpkı Avrupa’daki gibi Türkiye’de de profesyonel boks maçlarının yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hayrettin Dikkanoğlu: “Ülkemizin bir eksiğini daha kapatacağız”

Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu ise Türkiye’de çok uzun yıllardan beri eksikliği yaşanan bu konuda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, “Yakın tarihte efsane boksörümüz rahmetli Sinan Şamil Sam Turnuvası için çalışmalar sürmektedir. Spor bakanlığımızın da desteklediği bu önemli organizasyona yardımcı olmak için çalışmalara başladık. Bunun gibi önemli projeleri desteklemek için atılımlarımız devam etmektedir. Bu tür boks galaları tüm dünyada ses getirecek ve dünya basını da geniş yer ayıracaktır. Bu konuda iş adamlarımız ve şirketlerimizin de bizlere destek vermeleri gerekmektedir. Ülkemizin dünyada tanıtımını yapmak için sorumluklarını yerine getirmelidirler. Avrupa’da ringlere çıkan Türk profesyonel boksörlerin ülkemiz lisansı adı altında ringlere çıkmasını sağlayacağız. Hala bugüne kadar boksörlerimiz başka ülkeler adına ringlere çıkmak zorundadır ve bu ülkemiz açısından büyük bir utançtır. Çünkü ülkemizde bu sporculara lisans veremediğimiz için bunlar başka ülkeler adına çıkıyorlar maçlara” açıklamasını yaptı.

"Boksörlerimiz Avrupa’da üvey evlat muamelesi görüyor”

Başkan Hayrettin Dikkanoğlu, Türk boksörlerin Avrupa’da üvey evlat muamelesi gördüğünün altını çizerek, “Yıllardır Avrupa’da yaşayan Türk boksörlerimiz Avrupa lisansı altında maçlara çıkmışlardır. Ülkemiz olarak onlara kimse sahip çıkmamıştır. İşte bu konu hakkında ilk adımı atmaya karar verdik. Bu konu ülkemizde çok geç kalmış ve binlerce sporcumuz ülkemiz adına boks lisansı çıkarmak istemektedir. Bununla ilgili çalışmalarımız da Profesyonel Boks Federasyonu Derneği olarak yürütülmektedir. Ülkemiz açısından milli değerlerimiz içler acısı olmuştur. Yeterince bireysel sporlara önem verilmiyor. Basın ile devlet nerede bu alanda zayıf kalıyor. Sponsor firmaları başka alanlara destek verdikleri için bu üzücü bir olaylar yaşanıyor” değerlendirmesini yaptı.

Vedat Alyaz: “En kısa zamanda profesyonel boks kurulmalıdır”

Dünya şampiyonlarına basın danışmanlığı yapan Vedat Alyaz ise Türkiye’de en kısa zamanda Profesyonel Boks Federasyonu çalışmalarının başlatılması gerektiğini vurgulayarak, “1969 yılında efsane sporcumuz Cemal Kamacı, Avusturya lisansı ile profesyonel maça çıktı. Rahmetli boksörümüz Sinan Şamil Sam, Almanya lisansı ile ringe çıktı, bugün yüzlerce boksörümüz yabancı ülkeler adına ringlere çıkmaktadır. Bu resmen kendi sporcunu sokağa atmaktır. Senin yararlanman gereken bir şeyi başka ülkelere peşkeş çekmektir. Bu ayıptan bir an önce kurtulmalı ve bu zararı bir an önce durdurmalıyız. Dünya çapında büyük işler başaran boksörlerimiz vardır. Onlara bir an önce Türkiye lisansı verilmeli ve ülkemiz adına ringlere çıkması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.