Manuel Charr, gönüllü doping testi yaptırıyor

Maçının iptal edilmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Manuel Charr, "Gönüllü olarak yeni bir doping testi için müracatlarımı yaptım. Testler için gereken tüm numuneleri verdim. 22 Eylül Cumartesi günü test sonuçları gelecek, ona göre doping kurulunun sonuçlarının doğru olup olmadığını göreceğiz" dedi.

Dopingli maddeler kullandığı iddia edilen Manuel Charr, şaşkınlığını üzerinden atamadı. 29 Eylül Cumartesi günü kendisine ait olan dünya şampiyonluk kemerini korumak için ringe çıkmaya hazırlanan Suriye asıllı dünya şampiyonu Manuel Charr, maçının iptal edilmesinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Ben kesinlikle dopingli maddeler kullanmadım. Her sporcu gibi ben de maç öncesi çeşitli vitamin takviyeleri alıyorum. Bu takviyelerin incelenmesini talep ediyorum. Gelsinler baksınlar ne var ne yok incelesinler. Gönüllü olarak yeni bir doping testi için müracaatlarımı yaptım. Testler için gereken tüm numuneleri verdim. 22 Eylül Cumartesi günü test sonuçları gelecek, ona göre doping kurulunun sonuçlarının doğru olup olmadığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz: "Sonuçlar anında medyaya verildi"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alayz, doping kurulunun sonuçları hemen gazetelere yetiştirmesini eleştirerek, "Sonuçlar elimize ulaşmadan gazetede yer alıyor. Bu nasıl bir iştir anlayamadık. Bu kadar önemli bir karşılaşma öncesinde, bu yapılanları anlamakta güçlük çekiyoruz. Madem öyle bir sonuç var, verin elimize biz gerekenleri yapalım. Medyaya bildirilecekse bunu biz de uygun bir şekilde yapmasını biliriz. Burnuma pis kokular geliyor. Yarın tarafsız laboratuvardan negatif sonuçlar çıkarsa bunun sorumluluğunu kim üstlenecek merak ediyorum" şeklinde konuştu.