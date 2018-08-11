Manuel Charr: "Türk halkı Mesut’a her zaman destek olmalı"

Dünya Şampiyonu boksör Manuel Charr, çıkacağı dev maç öncesinde İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hayranlığıyla bilinen Suriyeli boksör Charr, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Havaalanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Charr, Türk ve Suriye bayraklarının bulunduğu tişörtle basın mensuplarının karşısına çıktı. Başarılı sporcu, Türk bayrağını öperek poz verip, Türk halkını çok sevdiğini ifade ederek, "Türkiye yüreği çok büyük ve İslam ülkeleri içerisinde önemli bir ülke. Türkiye bütün İslam ülkelerine yardım ediyor. Bu yüzden Türkiye’yi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Reis’i çok seviyorum"

Charr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyaret ile ilgili sorulan soru üzerine, “Amcamın Türkiye’ye iltica etmesinde çok büyük destekleri oldu. Amcamı ve Reis’i çok seviyorum. Bu yüzden onu memnuniyetle ziyaret ettim. Buradan Suriye’ye yaptıkları yardım için Türk halkına da çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Türk halkı Mesut Özil’e her zaman destek olmalı"

Suriye asıllı Alman boksör, geçtiğimiz günlerde uğradığı ırkçı saldırı sebebiyle Alman milli takımını bırakma kararını açıklayan Mesut Özil’e yapılan ırkçı saldırı hakkında da konuşarak, “Almanya milli takımında oynayan bir sporcu. Bu yüzden Mesut Özil’in aldığı kararı doğru buluyorum. Türk halkı ona her zaman destek olmalı, desteğini esirgememeli” diye konuştu.