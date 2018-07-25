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25 Temmuz 2018 10:23

Manuel Charr: "Unvan maçıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğim"

Suriye asıllı Müslüman boksör Manuel Charr, unvan koruma maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğini belirtti.

Manuel Charr:

25 Temmuz 2018 10:23


Geçtiğimiz yıl WBA dalında Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu olan Suriye asıllı Müslüman boksör Manuel Charr, 29 Eylül’de Almanya’nın Köln şehrinde düzenleyeceği unvan koruma maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da davet edeceğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Ankara’ya giderek altın kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a elleriyle teslim eden dünya şampiyonu Charr, “Ben Osmanlı torunuyum. O gün ringde bu duygularla mücadele edeceğim. En büyük rüyam Erdoğan amcamı da o gün şeref tribününde görmektir. Bundan büyük bir mutluluk duyacağım. Tüm Türk seyircilerin de maçıma gelerek beni desteklemeleri bana çok büyük bir moral, motivasyon olacaktır. İnşallah tüm Türk kardeşlerim maça gelerek beni desteklerler ve ben de ‘Osmanlı Arslanı’ olarak ringden galibiyetle ayrılırım. Beni aylardan beri bu maça hazırlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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