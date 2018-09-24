Doping kurulu tarafından idrarında dopingli maddelere rastlandığı iddia edilerek, maçı iptal edilen Suriye asıllı Dünya şampiyonu boksör Manuel Charr'ın aynı kurum tarafından yapılan açıklamada kan testinde dopingli madde olmadığı belirtildi.

İdrarında dopingli maddeye rastlandığı iddia edilen Suriye asıllı Dünya şampiyonu boksör Manuel Charr'ın kan testi temiz çıktı. Doping iddiaları sebebiyle maçı iptal edilen şampiyon sporcu konuya ilişkin bir açıklama yaparak, “Şimdi bir açıklama bekliyorum. İdrar ve kan aynı gün alınıyor ve idrar açıklaması kandan günler önce yapılarak, doping kullandığım iddia ediliyor. Maçım iptal oluyor, tüm planlarımız alt üst oluyor ve bunun ardından doping konseyi bir açıklama daha yapıyor. Kanınızda dopinge rastlanmamıştır. Şimdi soruyorum idrarım nasıl manipule edildi, nasıl kirletildi, kimler içine ne kattı. Bunu bilmek istiyorum ve bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Zararımız büyük"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, çok büyük zararlara uğradıklarını belirterek, “Öncelikle sporcumuzun güvenirliği ve imajını zedelemek isteyen karanlık odaklar günlerdir saldırılarını sürdürüyorlar. Şimdi bakalım ne diyecekler. Suçluluğu ispatlanmadıkça hiçbir insanı suçlu sayamazsınız ancak Maunel'i günlerdir Alman medyası linç etmeye çalıştı ve akla hayale gelmeyecek iftiralar attılar. Bunun yanı sıra maçımız iptal oldu, salonumuz iptal oldu, biletler satılmıştı onlar iptal oldu, dünyaca ünlü davetlilerimiz vardı onlar programlarını iptal ettiler yani anlatmaya kalksak maddi ve manevi olarak çok büyük zararlara uğradık şimdi bunların faturasını kim ödeyecek?” açıklamasını yaptı.

Türkiye hayranlığıyla bilinen sporcu geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek altın kemerini hediye etmişti. Ardından da İstanbul'a gelerek Osmanlı savaşçılarının elbiselerini giyerek, ‘Ben Osmanlı savaşçısıyım' diyerek basın açıklaması yapmıştı.