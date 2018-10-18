Maraton öncesi son antrenman: İstanbul'u Koşuyorum Bakırköy Etabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan ‘İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin bu yılki 4. yarışı olan Bakırköy Etabı 21 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleşecek. 2 bin İstanbullu Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi son antrenmanlarını Bakırköy'de yapacak.

İBB Spor İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen ‘İstanbul'u Koşuyorum' serilerinin bu yıl 4. yarışı 21 Ekim Pazar günü Bakırköy Sahili'nde 2 bin koşucunun katılımı ile düzenlenecek. 11 Kasım Pazar günü koşulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi koşucular için son hazırlık niteliği de taşıyan Bakırköy Etabı 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

Koşu, Bakırköy İDO iskelesi İSPARK alanı önünden Zeytinburnu istikametine doğru başlayacak. Tarhan Kavşağı'ndan dönüş alacak koşucular yine Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden Yeşilköy istikametine devam edecek, Havuzlu Kavşağı'ndan ikinci dönüşlerini alacak koşucular yine Bakırköy İDO iskelesi İSPARK alanı önünde bitiş çizgisine ulaşacak.

Sporcular için kendilerini deneme fırsatı sunan koşuda, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na katılacak koşu grupları ve profesyonel ekiplerini spora teşvik için oluşturdukları ekiplerle firmalar da maraton öncesi son antrenmanlarını Bakırköy'de yapacaklar.

İstanbul'u Koşuyorum Bakırköy Etabı, 2018'in son etabı olarak yılın şampiyonlarının da belirlendiği koşu olacak. Yıl boyunca düzenlenen her etapta kadınlar ve erkekler klasmanlarında ilk üçe girerek puan toplayan koşucular, Bakırköy Etabındaki derecelerini de puanlarına ekleyerek, İstanbul'u Koşuyorum 2018 şampiyonluğu için yarışacaklar.

‘İstanbul'u Koşuyorum' projesi, başta Vodafone İstanbul Maratonu ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, Türkiye'deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirildi. İBB ve ilçe belediyeleri işbirliğinde 5 km ve 10 km arasında değişen mesafelerde koşulan yarışlar, elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor.

Bu yılki ‘İstanbul'u Koşuyorum' serisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile başladı. Bebek Etabı, Üsküdar Etabı ve Caddebostan Etabı koşulan serinin 4. yarışı olacak Bakırköy Etabı için detaylı bilgiye internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Yarış ve eğlence bir arada

‘İstanbul'u Koşuyorum' serisinin Bakırköy Etabı nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayacak. İBB Spor İstanbul eğitmenlerinden oluşan Zumba ekibi sahne gösterileriyle organizasyona renk katarken Dj performansıyla İstanbullular hem yarışacak hem de eğlenceli bir pazar yaşayacak.