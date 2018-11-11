İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maraton sporcularının Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü'nden geçişleri havadan görüntülendi

Vodafone 40.

İstanbul Maratonu'na katılan sporcuların Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü'nden geçişleri havadan görüntülendi. Trafiğe kapatılan yollarda koşan sporculara İstanbul'un eşsiz manzarası eşlik etti.


Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul sloganıyla bu yıl 40.'sı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu. 7'den 77'ye binlerce sporcunun katıldığı maratonda birçok yol trafiğe kapatıldı. Sporcuların Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü geçişleri ise havadan görüntülendi. Muhteşem görüntülerin oluştuğu maraton koşusunda, her zaman araçların olduğu yollarda bu sefer maraton sporcuları yer aldı. Koşunun en uzun parkurunu tamamlayanlar 42 kilometre koşmuş olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.