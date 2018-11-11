Maraton sporcularının Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü'nden geçişleri havadan görüntülendi

İstanbul Maratonu'na katılan sporcuların Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü'nden geçişleri havadan görüntülendi. Trafiğe kapatılan yollarda koşan sporculara İstanbul'un eşsiz manzarası eşlik etti.

Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul sloganıyla bu yıl 40.'sı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu. 7'den 77'ye binlerce sporcunun katıldığı maratonda birçok yol trafiğe kapatıldı. Sporcuların Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü geçişleri ise havadan görüntülendi. Muhteşem görüntülerin oluştuğu maraton koşusunda, her zaman araçların olduğu yollarda bu sefer maraton sporcuları yer aldı. Koşunun en uzun parkurunu tamamlayanlar 42 kilometre koşmuş olacak.