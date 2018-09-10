Marco Polo'nun seyahatnamesi raflarda yerini aldı

Marco Polo'nun İpek Yolu üzerinden Çin'e olan yolculuğunu anlattığı eseri Seyahatname Alfa Yayınları'ndan çıktı.

Venedikli Marco Polo'nun XIII. yüzyılda yaptığı Doğu yolculuklarına dair verdiği ayrıcalıklı ve ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Seyahatname adlı kitabı raflarda yerini aldı. Batı dünyası için bir kılavuz niteliğinde olan seyahatnamede, İpek Yolu'nu izleyerek İran, Irak, Hindistan ve Çin'e giden Marco Polo izlenimlerini muhteşem tasvirleriyle aktarır. Seyahatnamesinde gördüğü yerlerin coğrafi, idari ve ekonomik özelliklerini anlatır.

Marco Polo Seyahatname'de Büyük Kubilay Han'ın huzuruna çıkmak için çöllerin ve dağların yolunu tutarak dünyanın yarısını kapsayan akıl almaz 5000 millik yolculuğunun detaylarını atlatmıştır. 13. yüzyılın büyük seyyahı Marco Polo Doğu'yu tasvir edişindeki sihir ile belki de şarkiyatçılığın doğmasına vesile oldu. Marco Polo sadece Kubilay Hanı görüp ticaret yapmak istiyordu, ama ondan ilham alan insanlar büyük keşif ruhunun yayılmasına yol açmıştır.

Marco Polo Asya'ya 24 yıl süren seyahatinin ardından Venedik'e geri döndüğünde Cenevizlilere esir düştü. Esareti süresince hikâyelerini hücre arkadaşına yazdırdı ve ortaya Seyahatname çıktı.