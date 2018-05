Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mariano Filho, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, büyük takımlarda oynama hayalini Galatasaray’da devam ettirdiğini vurgulayarak, "Avrupa’ya gittiğimde büyük takımlara karşı oynama hayalim vardı. Büyük turnuvalarda oynamak önemi bir hedefti. Sevilla bu hedeflere ulaşabileceğim bir takımdı. Söylediğin gibi oyunlara Barcelona ve Real Madrid’i seçerdim. Sonra onlara karşı oynamaya başladım. Aslında biraz aptallaştım diyebilirim. İspanya’ya gitmek rüyalarımın gerçekleşmesiydi. Babam hiç futbol oynamadı ama iyi bir futbol izleyicisiydi. Her zaman büyük takımlara karşı oynamamı isterdi. Büyük turnuvalarda yer alacağıma inandı. Maçlardan sonra konuşurduk. Şu anda Galatasaray’dayım. Bu hedeflerimi ve hayalimi gerçekleştirebileceğim bir yerde devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Rekabet ligin kalitesini arttırıyor"

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda da süre gelen rekabet ve çekişme hakkında konuşan Mariano, "Türkiye’de çok iyi bir lig var. Buraya gerçekten çok kaliteli isimler geliyor. Uzun yıllardır böyle bir durum var. Kariyerli isimlerin gelip oynadığı bir lig. Bu oyuncular ligin kalitesini yükseltiyor. Her geçen sene kalite daha da artacaktır. Fransa’da Paris Saint Germain açık ara farkla şampiyon oldu, Almanya’da Bayern her sene olduğu gibi tek başına ve rakipsiz. Türkiye’de dört takım son haftalara kadar mücadele ediyor. Bu önemli. Rekabet ligin kalitesini artırıyor" diye konuştu.

"Terim tam bir aile babası"

Başarılı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim’in sarı-kırmızılı takımın başına gelmesiyle büyük bir değişim olduğunu söyleyerek, “Tabii ki Fatih Terim’in gelmesi ile beraber ciddi bir değişim yaşandı. Soyunma odasından tutun antrenmanın havasına kadar her şey değişti. Pozitif anlamda bir değişiklik bu. Saygı ve neşe arttı burada. Hocanın bizlere sinirlendiği anlar olmuyor mu? Mutlaka oluyor. Her hoca için geçerli bir durum bu. Fatih Terim, takım için neyi yapması gerekiyorsa onu yapan bir teknik adam. Futbolcusunu her zaman savunan bir teknik adam. Bunu hissettiriyor size. Ve sizden istediğini ya da eksiklerinizi açıkça söylüyor. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam bir aile babası. Umarım hep beraber şampiyonluğa ulaşırız" açıklamasını yaptı.

"Başakşehir’e attığım golde Gomis’in payı çok büyük"

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde attığı golü anlatan Mariano, "İçeri doğru koşu yaptım. O golde Bafe’nin payı çok büyük. Çünkü Bafe terse doğru koşusunu yapınca stoperler de onu takip etti ve bana bir alan açıldı. Giderken de bir anda kaleyi gördüm karşımda. En kötü top dışarı giderdi. Bazen inanıp vurmanız gerekir. Öyle bir pozisyondu" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarı çok büyük bir grup"

Mariano, TT Stadı’nda taraftar desteği ile yaşadıkları atmosferi kelimelerle anlatamadığını söyleyerek, "Kendi stadımızda ortaya çıkan atmosferi tarif etmek için kelimeler bulamıyorum. Brezilya’da büyük maçlarda hazırlıklar yaparlar ve taraftarlar o maçı bir şölen haline getirmek adına bir ortam oluşturur. Türkiye’de ise durum biraz daha ötede. Beşiktaş maçı sırasında tüylerim diken diken oldu ısınma sırasında. Gerçekten Galatasaray taraftarı inanılmaz bir ortam oluşturuyor. Çok büyük bir taraftar grubu" değerlendirmesinde bulundu.

"Drogba ve Sneijder’in burada forma giymesi Galatasaray hakkında fikir veriyor”

Brezilyalı savunmacı, daha önce Galatasaray’ın Avrupa maçlarını seyrettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tabii ki Galatasaray dünya çapında tanınan bir takım. Fransa’da ve İspanya’da oynarken Galatasaray’ın Avrupa kupası maçlarını seyrettiğim olurdu. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanmış bir takım. Bir yandan da çok iyi oyuncular forma giydi Galatasaray’da. Özellikle Drogba ve Sneijder gibi oyuncuların buraya gelip oymaması çok önemli ve Galatasaray hakkında fikir veriyor herkese. Diğer taraftan Taffarel, Felipe Melo, Lincoln, Elano, Jardel gibi Brezilyalılar da Galatasaray’da forma giydi. Galatasaray’ı daha iyi tanımak için yeterli nedenlerdi bunlar."

"Barcelona’ya transferim gündeme geldi"

Geçen sezon İspanyol devi Barcelona’ya transferinin gündeme geldiğini söyleyen başarılı sağ bek, "Evet, öyle bir ihtimal gündeme geldi. Fakat Avrupa pasaportlu bir oyuncu arıyorlardı. Sağ bek mevkiinde farklı alternatifleri vardı. O yüzden transfer olmadı" dedi.

"Linnes benden daha fazla katkı verebilen bir oyuncu"

Mariano, sarı-kırmızılı takımda aynı mevkide oynadığı Martin Linnes ile ilgili konuşarak, “Bir takıma geldiğiniz zaman en önemli şey takıma yardım etmektir. Martin ile aynı mevkide oynuyoruz. Birbirimizin alternatifiyiz. Kim yoksa diğeri devreye giriyor. Cezalı olduğumda ya da sakatlandığımda Martin var diye düşünüyorum. Martin de en az benim kadar hatta daha fazla performans ortaya koyuyor. Bana bir şey olduğunda biliyorum ki yerime geçecek ve takıma en az benim kadar hatta daha fazla yardım edecek biri hazır. O yüzden aklım arkada kalmıyor" şeklinde konuştu.

"Umarım Brezilya milli takımı Rusya’da iyi sonuç alır"

Geçen sezon Brezilyalı milli futbolcu Dani Alves’in cezası dolayısıyla Brezilya milli takımına davet edilen Mriano, milli formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milli duyguları olan bir vatandaş olarak çok mutlu oldum. Yerimde oynayabilecek Dani Alves, Fagner gibi çok daha tecrübeli isimler vardı. Brezilya’da her mevkide çok iyi ve tecrübeli alternatifler var. O yüzden de devamı gelmedi. Umarım onlar Rusya’da iyi bir sonuç alırlar.”