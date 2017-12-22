Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 12:29

Mario Gomez, Stuttgart’a transfer oldu

Beşiktaş’ın eski golcülerinden Mario Gomez, eski takımı Stuttgart’a transfer oldu.

Mario Gomez, Stuttgart’a transfer oldu

22 Aralık 2017 12:29


Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Alman ekiplerinden Wolfburg’un yolunu tutan 32 yaşındaki golcü, Bundesliga’da ilk yarının tamamlanmasının ardından Stuttgart ile anlaştı. Wolfsburg, Gomis’in transferinden 3 milyon Euro kazanacak.


Alman ekibinin resmi internet sitesinden duyurulan transferin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hannes Wolf, Gomez’in transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İkinci yarıda bize çok yardımcı olacak" dedi.


Mario Gomez de, evine döndüğünden dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Beni ben yapan kulübe döndüğün için çok mutluyum. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.


2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu, bu sezon Bundesliga 12 maçta forma giyerken, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç