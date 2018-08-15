Bu oran, son 6 aylık ortalamanın 1 puan üzerinde. Yabancı yatırımcıların tercihi ağırlıklı 2+1 özellikteki konutlar olarak öne çıktı. Onu 3+1 ve 1+1 konutlar izledi.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,72, son üç ayda yüzde 1,81, son altı ayda yüzde 4,18, son bir yılda yüzde 9,68, son üç yılda yüzde 37,59, son beş yılda ise yüzde 86,63 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 1,27, son üç ayda yüzde 3,21, 6 ayda yüzde 4,34, son 1 yılda yüzde 8,18, son 3 yılda yüzde 28,41, son 5 yılda ise yüzde 67,09 oranında arttı.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,06 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 oranında, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 81,60 oranında artış gerçekleşti ve endeks değeri 181,6’ya ulaştı. Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,11 oranında artarken; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde ise değişmedi. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10,20 puan fazla artış gösterdi.

Yabancı alıcıların oranı artış trendini sürdürüyor

Temmuz ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 9’luk kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 41) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 24 ile 3+1 ve 1+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 8 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar mart ve nisan aylarında yüzde 8, mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında ise yüzde 10 oranında gerçekleşmişti.

Temmuz ayı kira artışında İzmir, satış fiyatları artışında Artvin öne çıktı

Temmuz ayında Artvin’de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2 oranında arttı ve Artvin, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Şanlıurfa’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0,97 oranında azaldı ve Şanlıurfa geçen ay olduğu gibi, satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,18 oranında artış gerçekleşti. Temmuz ayında İzmir’de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,12 oranında arttı ve İzmir kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Erzincan’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 1,33 oranında azaldı ve Erzincan kiraların en çok azaldığı şehir oldu.

En yüksek yıllık kira getirisi yine Aydın, Van ve Kırklareli’de

Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, temmuz ayının en kısa amortisman süreleri geçen ay olduğu gibi Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.