Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M.Cemil Arslan: "Kriz Yok, Akıllı Belediyecilik Zirvesi var"

Cemil Arslan, dövizdeki dalgalanmaya rağmen MBB'nin etkinliklerini ertelemeyeceğini açıkladı. Ekonomiye ve milli seferberliğe katkı sağlamak istediklerini belirten Arslan, “Belediyelerimizin dünyanın gerisinde kalmaması için MBB olarak durmadan çalışacak ve etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi. Arslan, bu kapsamda Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nin geniş katılımla aralık ayında düzenleneceğini dile getirdi.

Son aylarda döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeni ile birçok kurum ve kuruluş, işleri yavaşlatma sürecine girdi ve ilk tasarruf tedbirini tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini durdurarak aldı. Birçok fuar ve zirve iptal edildi. Oysa zirve, fuar vb. organizasyonlar yeni mal ve ürünlerin sergilenmesi, yeni ticari ilişkilerin kurulması adına önem arz ediyor. Böyle bir dönemde ekonominin canlanması adına kamuya önemli görevler düşüyor. Kar beklentisi olmayan, hedefi kamu yararı olan kurumlar inisiyatif alıp sektörün canlanması için yatırımlarını devam ettiriyor. Türkiye'nin ilk belediyeler birliği olan Marmara Belediyeler Birliği de bu konuda örnek bir davranış sergiliyor ve aralık ayı içerisinde belediyelerle teknoloji şirketlerini buluşturan Akıllı Belediyecilik Zirvesi'ni (ABZ) düzenliyor.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M.Cemil Arslan, özel sektörün çeşitli nedenlerle frene bastığı dönemlerde,MBB gibi kurumların sektörün canlanması için destek olması ve etkinliklerini durdurmaması gerektiğine vurgu yaptı. Akıllı şehir teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar ile kamuyu buluşturan birçok organizasyonun karlı olmadığı için bu dönemlerde yapılmadığına işaret eden Arslan, “Fakat biz kar değil, kamu menfaati eksenli bir kuruluşuz. Ekonomik göstergeler ne olursa olsun, belediyelerimizin dünyanın gerisinde kalmaması için ABZ'yi yapmaya karar verdik.” dedi.

Cemil Arslan, şöyle devam etti: “Ayrıca bu dönemde devletimizin başlattığı ekonomide milli seferberliğe de katkımız olsun diye, sponsor firmalarımızı yormayacak bütçeler belirledik. Ana yükü MBB olarak biz çekeceğiz. Zira Marmara Belediyeler Birliğinin önceliği üye belediyelerinin menfaatleri ve dünya standartlarında belediyecilik hizmeti vermeleridir. ABZ sayesinde belediyelerimiz dünyadaki akıllı belediyecilik trendlerini yakından takip ederken, belediyelerimize hizmet sunan firmalar da üretmeye ve teknolojiyi geliştirmeye devam etmiş olacaklar.”

"Kurumsal kapasite artışının en önemli yolu, nitelikli ve gelecek yönelimli hareket eden insan kaynağıdır"

Akıllı Belediyecilik Zirvesi ile bilginin üreticileri ve kullanıcılarını bir araya getiren bir platform oluşturmaya çalıştıklarını belirten Arslan, “Özel sektör, üniversiteler, kamu sektörü ve yerel yönetimlerin buluşturulması bu etkinliğin en temel amaçlarından birisi. Akıllı Belediyecilik Zirvesi bu yıl; Dijital Dönüşüm Çağında Akıllı Şehir Kurmak, Şehir Yönetiminde Siber Güvenlik ve Güncel Yaklaşımlar, Kişisel Verilerin Yönetiminde Sorumluluklar ve Riskler ve Şehir için Yerli ve Milli Çözümler konuları ekseninde hem özel sektörden hem kamu kuruluşlarından alanında uzman isimleri bir araya getirecek. Kurumsal kapasite artışının en önemli yolu nitelikli ve gelecek yönelimli hareket eden insan kaynağıdır. Bu etkinliğin hedef kitlesi başta belediye başkanları ve başkan yardımcıları olmak üzere yerel yönetimler ve belediyelerde çalışanlar ile akademisyenler, öğrenciler, konuya ilgi duyanlar ve uzmanlardır. Belediyelerde herhangi bir departman ayırımı yapmıyoruz. Çünkü bugünün fırsat ve tehditlerinden haberdar olmayan ve onları yönetemeyenler hiçbir departmanı doğru yönetemezler “ dedi.

“Kendi Alanında Türkiye'nin En Büyüğü Olacak”

Yaklaşan yerel seçimlerin de çalışmalarını yavaşlatmayacağını belirten Arslan, “Biz sürekliliği ve sürdürülebilirliği çok temel bir yönetim ilkesi olarak uyguluyoruz. Seçimler devam eden hayatın çok kısa geçişlerinden bir tanesi. Hayatı durdurması çok büyük hata olur. En azından biz kamusal sorumluluğu olan bir kurum olarak çalışmalarımıza daha da yoğunlaşarak devam edeceğiz. Çocukların Şehri Kongresi'nden Şehir Konuşmaları'na, Marmara Denizi Sempozyumu'ndan Yerel Yönetimler Finans Zirvesi'ne kadar tüm etkinliklerimizi uygun zamanlarda yapmaya kararlıyız. Fakat asıl büyük etkinliğimiz 2019 yılının Ekim ayında gelecek ve her iki yılda bir tekrarlanacak. Aylardır büyük bir azim ve dikkatle, özel sektör, kamu sektörü ve üniversitelerden karma ve seçkin bir ekiple hazırlanıyoruz. Daha önce yapılmayan ve kendi alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak bir etkinlik bekliyor bizleri. Şimdilik bu kadar bilgi vermiş olayım, kısa bir zaman içinde ilan edeceğiz” şeklinde konuştu.