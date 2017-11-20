Marmara Denizi Sempozyumu’nda Marmara Denizi masaya yatırılacak. Marmara Belediyeler Birliği, III. Marmara Denizi Sempozyumu’nu 21 Kasım 2017 tarihinde “Bölgesel İşbirliği-Tuna” temasıyla İstanbul’da düzenleyecek. Marmara Denizi kentsel kirlilik kaynakları ve önleme faaliyetleri, bütüncül olarak Marmara Denizi’nin tarihsel değişimi ve Tuna Nehri-Karadeniz-Marmara ilişkisi konuları uluslararası bir katılımla tartışılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyumda aralarında akademisyenlerin, merkezi ve yerel idare yöneticilerinin ve uluslararası temsilcilerin bulunduğu 20 konuşmacı üç oturumda katılımcılarla buluşacak.

İstanbul Boğazından 10 dk’da 1 gemi, 53 dk’da 1 tanker geçmesi, günde 400 bin ton tehlikeli yük taşınması, Türkiye sanayisinin yaklaşık yüzde 50’sini barındırması gibi sebeplerden oluşan Marmara Denizi’nin kirlilik durumu, ulaşım nedeniyle oluşan riskler ve tehditler, kullanılmış suların deşarj koşulları ve deniz ekosistemindeki biyolojik aktiviteler bu sempozyumda tartışmaya açılacak.

Tuna’ya komşu ülkelerin evsel ve endüstriyel atıksu yükünü taşıyan, ulaşım ve rekreasyon amaçlı kullanılan Tuna’nın suyu, Karadeniz’den yüzey akıntısı ile Marmara Denizi’ne akmaktadır. 2857 km yol alıp 10 ülkeden geçen Tuna Nehri’nin Marmara Denizi’ne etkisi de konuşulacak.

Sempozyum süresince 2 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirmeye alındığı Marmara Denizi Fotoğraf Yarışmasının kazanan fotoğrafları da sergi alanında katılımcılarla buluşacak.