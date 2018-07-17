Marmara Flüt Orkestrası’na uluslararası ödül

Prof. Dr. Ece Karşal tarafından kurulmuş olan Marmara Flüt Orkestrası, 5-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Bulgaristan’da ‘Muzite Uluslararası Gençlik Festivali’ kapsamında gerçekleştirilen yarışmada Türkiye ve Marmara Üniversitesi’ni temsilen iki dalda ödül kazandı.

Orkestra yarışmada gösterdiği başarılı performansla hem ‘Klasik müzik-orkestralar’ kategorisinde birincilik ödülü hem de ‘Yüksek Profesyonel Başarı’ ödülü almaya hak kazandı. Türk bestecilerin eserlerini tanıtmayı kendisine misyon edinen orkestra, uluslararası festivalde gerçekleştirdiği konserde Türk besteci Barış Zilberman’a ait ‘Dere Geliyor Dere’ isimli eserin yanı sıra, Vivaldi, Boismortier, Saint Saens ve Guidobaldi’ye ait eserleri de seslendirdi.

Marmara Flüt Orkestrası

2015 yılında Flüt Sanatçısı ve Eğitimcisi Prof. Dr. Ece Karşal tarafından kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin desteği ile enstrümanlar temin edilmiş ve 2015’in Kasım ayında orkestra çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran ilk orkestrası olan Marmara Flüt Orkestrası’nda yaşları 10 ile 45 arasında değişen; profesyonel flüt sanatçıları, öğretmenler, ileri düzeyde flüt çalabilen amatör flütistler, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde olmak üzere farklı eğitim seviyelerinde branşı flüt olan seçilmiş müzik öğrencileri görev almaktadırlar. 2015 yılında kurulmuş olan Marmara Flüt Orkestrası, kısa sürede önemli başarılara imza atmıştır. Grup, İstanbul’da seçkin konser salonlarında konserler vermiş ve kısa bir süre içerisinde, 2016 yılında Uluslararası Nefesli Sazlar Festivali’ne katılma hakkı kazanarak 3 Türk bestecinin orkestra için yazmış olduğu eserlerin uluslararası platformda ilk seslendirilişlerini gerçekleştirmiştir. Türk bestecilerinin eserlerini seslendirmek ve tanıtmak orkestranın hedefleri arasındadır. 50 Kişiden oluşan orkestra üyeleri sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk misyonu yürüterek konserlerinde kedi ve köpek maması bağışı toplamaktadırlar. Marmara Flüt Orkestrası, çalışmalarına Marmara Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir.