Marmara Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı başladı

Marmara Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Sultanahmet'te bulunan rektörlük binasında gerçekleşti. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitemizin 2010-2018 yılları arasında bilimsel çalışmalara ayırdığı fon 77 milyon Türk Lirası'dır. Bu imkan sayesinde kurumumuz yaklaşık 4 bin 200 projeyi desteklemiştir" dedi.

Marmara Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Sultanahmet'te bulunan rektörlük binasında gerçekleşti. Törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı.Törende Binali Yıldırım'ın öz geçmişi okundu. Ardından Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi.

“2010-2018 yılları arasında bilimsel çalışmalara ayrılan fon 77 milyon Türk Lirası”

Verilen destekler sayesinde araştırmaya ayrılan fonun arttığını belirten Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, “Üniversitemizin 2010-2018 yılları arasında bilimsel çalışmalara ayırdığı fon 77 milyon Türk Lirası'dır. Bu imkan sayesinde kurumumuz yaklaşık 4 bin 200 projeyi desteklemiştir. Bu sayede üniversite öğretim üyelerinin toplam 14 bin 660 adet uluslararası yayını çıkmıştır. Bu ürün, bu çıktı destek sayesinde olmuştur” diye konuştu.

“Kamu sektörü, özel sektör ve üniversiteler arasında işbirlikleri geliştirilmek zorundadır”

Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte üniversitelerin üzerine çok büyük sorumlulukların düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Özvar, “Bugün üniversitelerin geçmişten çok daha verimli hale geleceği, girişimci ve yenilikçi karakterlerinin daha çok ön plana çıkacağı inancını taşıyorum. Kahırdan lütuf doğar. Dünya tarihinde dikkat çekici yenilikler ve buluşlar ham madde, ücret ve diğer üretim maliyetlerinin çok ciddi baskılar gerçekleştirdiği zamanlarda olmuştur. Maliyet enflasyonunun ülke ekonomisine tesir ettiği bu günlerde ülkenin ihtiyaç duyduğu katma değerleri dünya ölçeğinde maliyet ve fiyat avantajı sunan ve ulusal ve uluslararası talebi yüksek ürünlerin üretilmesi için kamu sektörü, özel sektör ve üniversiteler arasında daha yakın ve verimli işbirlikleri geliştirilmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesinin iki temel hedefinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özvar, “Üniversitemizin bu dönemde iki temel stratejik hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki hak ettiği araştırma üniversitesi unvanını almasıdır. Niçin Marmara Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarı hikayemiz olmasın. Bu hikaye için kurumumuzda bir akademik seferberlik başlatmış bulunmaktayız. İnşallah üniversitemiz kısa zaman içerisinde bu hedefine ulaşacaktır. İkinci hedefimiz ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teveccühü ile üniversitemize tahsis edilen Maltepe'deki yeni yerleşkemize sizlerin, Meclisimizin ve hükumetimizin destekleriyle geçebilmektir” ifadelerini kullandı.