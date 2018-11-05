Marmara Üniversitesi koşmayı sevenleri MarmaraRUN'da ağırladı

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “MarmaRUN Koşusu” 4 Kasım Pazar günü Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde gerçekleşti.

Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nden start alan 'MarmaRUN Koşusu' 4 Kasım Pazar günü halkın, üniversite mezunlarının, akademisyenlerin ve pek çok öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen organizasyona halkın ve mezunların yoğun ilgi gösterdiğini, koşunun bundan sonraki senelerde de devam edeceğini söyledi.

Üniversite olarak böyle bir etkinliğe imza atmaktan dolayı çok mutlu ve memnun olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Özvar, “7'den 70'e pek çok dostumuz, öğrencimiz, halkımız, öğretim elemanlarımız bu spor etkinliğine katıldı. Saat 8:30'da start verdik; on kilometrelik bir koşumuz var, tekrardan Anadolu Hisarına döneceğiz ve yarışmayı tamamlamış olacağız. Bizim bu etkinlikte maksadımız; sporun toplumsal hayat içerisindeki önemine dikkat çekmek, insanları buluşturmak, sporla insanları kaynaştırmak. Mezunlar Ofisi olarak düzenlediğimiz bu spor etkinliğine, İstanbul Gençlik İl Ve Spor Müdürlüğü Ve Sağlık Müdürlüğü katkıda bulundular. Beykoz Belediyemiz ve İstanbul Valiliğimiz gerekli altyapı ve güvenlik çalışmalarını üstlendiler. Bu vesile ile bu koşu etkinliğimizi, spor etkinliğimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bütün paydaşlarımıza sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da bu tür spor etkinliklerimiz devam edecek. En başta Beykoz, sonra bütün İstanbul; spora gönül veren dostlarımızı, arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi, öğretim elemanlarımızı bu etkinliğe davet ediyorum. Etkinliğimiz bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Amacımız marka bir organizasyon olmak”

Üniversitenin Türkiye'de spor konusunda ciddi bir öncülüğü olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doc.Dr. Bülent Yılmaz ise “Amacımız projeyi markalaştırmak hem sosyalleşmeye hem de spora verdiği önemi bir araya getirecek bir marka bir organizasyon olmak. Bununda temelleri yaklaşık 4 ay önce atıldı. İstanbul'da güzel bir koşu organizasyonu düzenleyerek, hem mezunlarımıza, hem öğrencilerimize hem de tüm İstanbul halkının katılacağı bir organizasyonun başlangıcını vermek. Bugün yoğun bir katılımla birincisini başlattık. Umarım güzel bir şekilde devam eder ve bundan sonraki organizasyonlara ciddi bir basamak teşkil eder. Buradaki temel amacımız; Üniversitemizin mezunlarının bir çatı altında birleşmesi ve ciddi bir etki oluşturması açısından bu organizasyonu yaptık" açıklamasında bulundu.