Marmara Üniversitesi ‘Mezunlarla Bahar Şenliği’ başladı

Bu sene ilk kez gerçekleştirilen şenlik kapsamında; futbol show, dans gösterisi, tiyatro, karaoke, yarışma, konser, çekiliş ve çeşitli kültür sanat programları düzenleniyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mezunlar Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yılmaz, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “28 yıldır Marmara Üniversiteliyim ve Marmara Üniversitesi tarihinde bu konsepte ilk defa böyle tüm fakülteleri ve bölümleri bir araya getiren bir organizasyona imza attığımız için öncelikle çok mutluyum. Katılımımız da gayet iyi gidiyor. Amacımız Marmara Üniversitesi’ni tüm Türkiye’de layık olduğu mezunlarıyla, öğrencileriyle bir bütün olarak bir topluluk içerisinde görmek. Zaten bir üniversite mezunlarıyla gerçek bir üniversitedir o yüzden çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız bahar şenliğini geleneksel hale getirmek”

Bahar şenliği kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerden de bahseden Doç. Dr. Yılmaz, amaçlarının şenliği geleneksek hale getirmek olduğuna vurgu yaparak, “Birkaç müzik etkinliğimiz var. Aynı zamanda dans gösterilerimiz var. Futbol show, life style show ve sponsorlarımızın desteğiyle mezunlar şölenimizde çekilişlerimiz var. 7-8 tane çekilişimiz olacak. Amacımız mezunlarla birlikteliğimizi başlangıcını yapıp ve bunu geleneksel hale getirmek” dedi.

“Çok sevinçliyiz, mezunlarımız bu vesileyle bir araya geliyor”

Etkinliğin düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozdoğan ise bahar şenliğinin hem üniversiteye hem ülkeye ve bilim camiasına ciddi katkılarının olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Marmara Üniversitesi Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitelerinden biri 1883 yılında Sultan 2’inci Abdülhamid Han tarafından kuruldu ve şuanda da 80 bine aşkın öğrenciye sahip. Geçmişten bugüne baktığımız zaman yüz binlerce mezun vermiş ülkemizin en güzide ve en önemli okullarından biri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Marmara Üniversitesi mezunu. Cumhurbaşkanımızın yanı sıra sayısız siyasetçi, bilim insanı, sanatçı, sporcu, bürokrat ve iş dünyasına yön vermiş değer Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Bugün de mezunlarla bahar buluşmamız var. Dolayısıyla çok sevinçliyiz. Mezunlarımız bu vesileyle bir araya geliyor. Hem birbirleriyle tanışıklıkları artıyor hem de Marmara Üniversitesi ile olan bağları daha da kuvvetlenmiş oluyor. Bu tür etkinliklerin hem üniversitemize, hem ülkemize, hem bilim camiamıza hem de sosyo kültürel hayatımıza çok ciddi katkılarının olduğuna inanıyoruz.”

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından organize edilen ‘Mezunlarımızla Bahar Şenliği’ etkinliği; futbol show, dans gösterisi, tiyatro, karaoke, yarışma, konser, çekiliş ve çeşitli kültür sanat programlarının ardından sona erecek.