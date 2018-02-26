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26 Şubat 2018 11:46

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nden üstün başarı

Nanoteknolojiyi kullanarak ufak çaplı yapay damarları ve 3 boyutlu biyo-yazıcı ile yapay doku üretiminde önemli araştırmalar yapan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde nanoteknoloji ürünü, dünya çapında en ince fiber yapılardan birine sahip, ufak çaplı kan damarları üretildi.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nden üstün başarı

26 Şubat 2018 11:46



Nanoteknolojinin hızla gelişmesi ile sağlık alanda yapılan çalışmalar milyonlarca insan için umut kaynağı oluyor. Tıp dünyasında hızla ilerleyen yeni çalışmalar, yapay doku ve organ üretimi ile ilgili araştırmalar devam ederken Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde nanoteknoloji ürünü, dünya çapında en ince fiber yapılardan birine sahip, ufak çaplı kan damarları üretildi.



Çalışma kapsamında dünya çapında oldukça önemli ve popüler bir yöntem olan Elektro-Eğirme yöntemi kullanılarak; bugüne kadar üretilmiş en ufak nano boyutta fiber yapılarından birine sahip, fizyolojik olarak tam işlevsel, biyouyumlu ve biyobozunur ufak çaplı (<0.5cm) kan damarlarının üretimi ve karakterizasyonu ortaya konuldu. Hücre testleri ile başarısı kanıtlanan yapay kan damarlarının hayvan testleri de yapılarak üstün özellikleriyle tıp ve malzeme bilimi literatürüne başarıyla kazandırıldı.



Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde bulunan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne bağlı İleri Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarında, çok disiplinli çalışmalar sonucunda doku ve organ üretimi Nanoteknoloji ve 3 Boyutlu Biyo-Yazıcılar konusunda birçok lisans, yüksek lisans, doktora ve uluslararası projelerdeki çalışmalar da sürdürülüyor.



2017 yılında uluslararası 23 yayın ve 1 patent başvurusu ve birçok projeyi bünyesinde bulunduran laboratuvarda, diğer ulusal ve uluslararası iş birliği ile yapılan projeler dahilinde, yapay kan damarı çalışması, uluslararası ünlü yayımcı kuruluş Taylor & Francis Group bünyesinde yer alan International Journal of Polymeric Materialsand Polymeric Biomaterials dergisinde ‘Production of the Biomimetic Small Diameter Blood Vesselsfor Cardiovascular Tissue Engineering’ adıyla basılmaya hak kazandı.




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