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30 Temmuz 2018 14:05

Marmara Üniversitesi tercih günleri 6 Ağustos’ta başlıyor

Marmara Üniversitesi Tercih Günleri, 6-7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde Göztepe Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunda başlayacak.

Marmara Üniversitesi tercih günleri 6 Ağustos’ta başlıyor

30 Temmuz 2018 14:05



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 31 Temmuz 2018 günü açıklanması bekleniyor. YKS sonuçlarının açıklanması ardından adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Marmara Üniversitesi Tercih Günleri ise 6-7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde Göztepe Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunda gerçekleştirilecek. 09:00-17:00 saatleri arasında başlayacak olan etkinlikte üniversite tercihlerini yapacak olan aday öğrencilere üniversite ve bölümlerle ilgili tanıtım yapılarak detaylı bilgiler verilecek.




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