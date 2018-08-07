Marmara Üniversitesi tercih günleri başladı

Marmara Üniversitesi Tercih Günleri, 6-7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde Göztepe Yerleşkesi’nde başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklanmasının ardından tercih telaşı yaşayan öğrenciler, üniversitenin tüm birimlerinin yer aldığı tercih günlerine yoğun ilgi gösterdi. Tercih günlerine, Rektör Prof. Dr. Erol Özvar ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de katıldı.

Tercih günleri kapsamında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Erol Özvar, dekanların, enstitü müdürlerinin ve diğer birim yöneticilerinin burada olduğunu söyleyerek, "Burada aday öğrencilerimize niçin üniversitemizi tercih etmeleri gerektiğini dair kendilerine bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Öncelikle üniversite sınavına giren ve başarılı olan bütün öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bilhassa üniversitemizi merak edip buraya gelen, kayıt olmak isteyen öğrenci kardeşlerime ve ailelerine bir mesaj göndermek istiyorum. Marmara Üniversitesi köklü bir üniversitedir, büyük bir camiadır. Öğrencilerimiz bizim evlatlarımızdır. Elimizden geldiği kadarıyla, bütün öğretim üyelerimizle, bütün idari kadromuzla beraber öğrencilerimize ve üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Mutlaka sevdikleri bölümü yazsınlar"

Marmara Üniversitesi tercih günlerini ziyaret eden ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise tercih yapacak öğrencilerin bu günlerde hayatlarının en önemli kararlarından bir tanesini vereceklerini vurgulayarak, "Gençlerimiz bir karar aşamasında. Çünkü burada verdikleri karar, bundan sonraki hayatlarını, ömürlerinin sonuna kadar tüm hayatlarını ilgilendirecek. Sadece onların da değil. Yarın çoluk çocuk sahibi olacaklar. Çocuklarının, eşlerinin, yaşadıkları toplumun ve şehrin hayatları da gençlerimizin bu günlerde verecekleri karara bağlı, bu kararla etkilenecek. Hangi fakülteyse sonuçta karar verecekler. Çok iyi düşünsünler. Bu anlayışla, bu sorumlulukla ve çok ciddi düşünerek, bu işin uzmanı olduklarını bildiklerine danışarak tercih etmeleri lazım. Yani ben bir üniversite bitireyim de ne olursa olsun değil. Mutlaka sevdikleri bölümü yazsınlar" dedi.