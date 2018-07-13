Programda konuşan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, “Türkiye, vatanı uğruna her türlü fedakârlığa katlanan evlatlarına minnettardır” dedi.

Marmara Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yılı dolayısıyla ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü Anma Programı’ gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen anma programına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile birlikte geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, 15 Temmuz’da milletin vatan için bütün varlığını feda etmeye hazır olduğuna şahit olunduğunu belirterek, “15 Temmuz’da ülkemizin üzerine bir zulmet gecesi çöktü. Millî ve manevî değerlerimizden nasibini alamamış zavallıların, bu aziz millete reva gördüğü bir ihanet gecesi çöktü. Mazisi insanlık kadar eski olan milletimizin şan ve şerefle dolu tarihinin en zelil gecesi çöktü. Binlerce yıllık geçmişinde nice acılar ve kederler yaşayan Anadolu’yu zifiri karanlığa çekmek isteyen bu gâfillerin vicdanları gibi kapkara bir gece çöktü. Ancak, tarih boyunca nice kuşakların canını feda ettiği bu topraklar, 15 Temmuz gecesi bir kere daha şâhit oldu ki bu millet vatanı için bütün varlığını fedâ etmeye her zamankinden daha hazırdır” dedi.

“Ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır”

Türkiye’de darbeler döneminin bir daha açılmamak üzere kapandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, darbecilerin tarih önünde ve milletin vicdanında en ağır cezaya mahkûm edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Elli yıldır sinsice tezgâhlanan bu ihanet planı, milletimizin azmi ve kararlı mücadelesi sayesinde yarım günde çöktü. Meşru Cumhurbaşkanının canına kastedecek kadar hainleşmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde el uzatılmayan Gazi Meclisimize saldıracak kadar gözü dönmüş, halkın vergileriyle alınan silahları kendi halkına doğrultacak kadar zalimleşmiş darbeciler, teker teker yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırıldı. Fakat şunu da özellikle belirtmek isteriz ki; Türkiye Cumhuriyeti tarihine kapkara bir leke olarak geçen 15 Temmuz’u planlama ve uygulama cüretinde bulunan herkes, tarih önünde ve milletimizin vicdanında en ağır cezanın mahkûmu olmuştur. Darbe girişimi sonrasında devletimizin aldığı tedbirlerle birlikte, ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.”

“Türkiye, vatanı uğruna her türlü fedakârlığa katlanan evlatlarına minnettardır”

Marmara Üniversitesi olarak, FETÖ ve işbirlikçilerine karşı kalkışmanın ilk anından itibaren teyakkuz halinde olduklarını kaydeden Prof. Dr. Arat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan minnettarlığını ifade ederek, “Marmara Üniversitesi olarak Fetullahçı Terör Örgütü ve onun hain işbirlikçileri tarafından organize edilen bu zelil kalkışmaya karşı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olduk. İlk andan itibaren, bir vatan borcu olarak gördüğümüz bu vazifenin gereğini kararlılıkla yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Bugün ülkemiz ve üniversitemiz geleceğe daha emin adımlarla yürümektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında vatanı için canını seve seve fedâ eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Darbe girişimine karşı kahramanca direnen gazilerimize ve bu kutlu mücadeleye topyekûn katılan halkımıza şükran duygularımızı bir kere daha sunuyoruz. Türkiye, vatanı uğruna her türlü fedakârlığa katlanan evlatlarına minnettardır. 15 Temmuz’da topluma yön veren yüksek ferâgat ve güçlü devlet adamlığı dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

“15 Temmuz ruhu 81 vilayette devamlı yaşatılmalı”

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik ise 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için 81 vilayette etkinliklerin devamlı yapılması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Başta üniversitelerimiz ve STK’ların 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için 81 vilayette anma programları, sempozyumlar ve etkinliklerin devamlı işleniyor olması lazım. Bu malum hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu programların her biri önemli ve anlamlıdır. İnşallah biz de bu kutlu yolculukta nefesimiz yettiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bu gayreti böylesi önemli kurumlarımızla taçlandırdığımız çok daha başka anlamlar ifade ediyor.”

Konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz 2016’da, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini ve o gece Türk milletinin bu girişime karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatan ‘Hayalleriniz Bize Emanet’ adlı filmin gösterimi yapıldı.

Programın sonunda ise 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik’e, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Saraçhane’de şehit düşen İbrahim Yılmaz’ın ağabeyi İsa Yılmaz’a ve ‘Hayalleriniz Bize Emanet’ adlı filmin seslendirme sanatçılığını yapan Cahit Şaher’e Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat tarafından plaket takdim edildi.