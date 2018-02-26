Marmara Üniversitesi’nden görme engelli bireyler için bir ilk

İstanbul Valiliği Bilişim Erişilebilirliği Komisyonu, Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi işbirliği ile mühendislik bölümleri öğrencilerine ‘Bilişim ve Teknoloji Erişilebilirliği’ dersleri verilmeye başlandı.

Bilişim Erişilebilirliği Komisyonu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve GETEM Sorumlusu Dr. Engin Yılmaz tarafından verilecek olan derslerle, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk görevi yerine getirilmesi amaçlanıyor. Seminer dersleriyle görme engelli bireylerin bilişim yoluyla bilgiye erişimi, eğitimleri, navigasyon ve benzeri hizmetleri almaları, hayatlarına kolaylık ve bağımsızlık sağlayacak bir atılım olacak. Komisyon Başkanı Halis Kuralay, Emin Demirci ve Microsoft Yazılım Erişilebilirliği Uzmanı Hasan Özdemir’in misafir olarak katkıda bulunduğu derslerin ilkine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Gerçekleştirilen ilk derste Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü yöneticileri, yaptığı işlerle sadece kurumsal olarak değil, toplumsal olarak da fayda sağlamak amacıyla çalışan bir eğitim kurumu olarak bu dersleri başlatmak ve öncülük etmekten ötürü duydukları gururu dile getirdiler. Türkiye’de bir ilk olan bu eğitim programının, değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra sunum haline getirilmesi ve Marmara Üniversitesi ile Bilişim Erişilebilirliği Komisyonuyla birlikte birçok üniversiteye tanıtımının yapılarak yaygınlaştırılması planlanıyor.