Marmara Üniversitesi'nden TBMM Başkanı Yıldırım'a fahri doktora 2

Marmara Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Sultanahmet'te bulunan rektörlük binasında gerçekleşti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi'nin Sultanahmet'te bulunan rektörlük binasında düzenlenen 2018-2019 akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve öğretim görevlileri de yer aldı. Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından TBMM Başkanı Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol açılış konuşmasında, “Aziz Meclis başkanım! Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte, üniversitelerin üzerine ciddi sorumluluklar düşüyor. Bendeniz bugün üniversitelerimizin geçmişten çok daha üretken hale geleceği, girişimci ve yenilikçi karakterlerin daha çok ön plana çıkacağı inancını taşıyorum" dedi.

"2010-2018 yılları arasında bilimsel çalışmalara ayırdığı finansal fon yaklaşık 77 milyon TL"

Rektör Erol konuşmasında özellikle bilimsel çalışmalara önem verdiklerini vurgulayarak, "Çok kıymetli meclis başkanım ve değerli konuklar üniversitemizin 2010-2018 yılları arasında bilimsel çalışmalara ayırdığı finansal fon yaklaşık 77 milyon TL'dir. Bu imkan sayesinde durumumuz ilgili tarihler arasında yaklaşık 4 bin 200 projeyi desteklemiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte üniversitelerin üzerine çok büyük sorumlulukların düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Bugün üniversitelerin geçmişten çok daha verimli hale geleceği, girişimci ve yenilikçi karakterlerinin daha çok ön plana çıkacağı inancını taşıyorum. Kahırdan lütuf doğar. Dünya tarihinde dikkat çekici yenilikler ve buluşlar ham madde, ücret ve diğer üretim maliyetlerinin çok ciddi baskılar gerçekleştirdiği zamanlarda olmuştur. Maliyet enflasyonunun ülke ekonomisine tesir ettiği bu günlerde ülkenin ihtiyaç duyduğu katma değerleri dünya ölçeğinde maliyet ve fiyat avantajı sunan ve ulusal ve uluslararası talebi yüksek ürünlerin üretilmesi için kamu sektörü, özel sektör ve üniversiteler arasında daha yakın ve verimli işbirlikleri geliştirilmek zorundadır"ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesinin iki temel hedefinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Üniversitemizin bu dönemde iki temel stratejik hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki hak ettiği araştırma üniversitesi unvanını almasıdır. Niçin Marmara Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarı hikayemiz olmasın. Bu hikaye için kurumumuzda bir akademik seferberlik başlatmış bulunmaktayız. İnşallah üniversitemiz kısa zaman içerisinde bu hedefine ulaşacaktır. İkinci hedefimiz ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teveccühü ile üniversitemize tahsis edilen Maltepe'deki yeni yerleşkemize sizlerin, Meclisimizin ve hükumetimizin destekleriyle geçebilmektir" ifadelerini kullandı.