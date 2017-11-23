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23 Kasım 2017 16:18

Marmara yapı projelerini rant değil imar yoğunluğu gözeterek yapıyor

İmar yoğunluğunu azaltmaya katkıda bulunmak için projelerindeki evleri az kat ile sınırlandıran Marmara Yapı’nın standı yoğun ilgi gördü.

Marmara yapı projelerini rant değil imar yoğunluğu gözeterek yapıyor

23 Kasım 2017 16:18

Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vehbi Orakçı, "Projelerimizde sadece rant ve gelir amaçlı yaklaşsaydık 4 kat değil de 14 kat yapabilirdik. Ama biz imar yoğunluğunu makulde tutmayı tercih ettik" şeklinde konuştu.


İstanbul Fuarcılık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’nin destekleriyle Yeşilköy’de düzenlenen 2’nci CNR İstanbul Emlak Zirvesi ve 5’inci CNR Emlak Fuar’ının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa yerel ve uluslararası çok sayıda sektör temsilcisi ve yatırımcılar katıldı. Fuarda en çok ilgi odağı olan stant ise Marmara Yapı’nın standı oldu. Firmanın tanıtımını yaptığı Marmara Konakları ve Marmara Günpark Evleri projeleri yüksek katlı olmayan evler ile imar yoğunluğunu makul seviyeler de tutmayı hedefliyor. Stantta yatırımcılar ile bir araya gelip projelerini anlatan Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vehbi Orakçı, projelerinin sadece gelir amaçlı yaklaşmadıklarını ifade etti.


"Rant ve gelir amaçlı yaklaşsaydık 4 kat değil de 14 kat yapabilirdik"


Zirveye yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun katılım gösterdiğini dile getiren Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vehbi Orakçı, "Biz bu sene fuara Marmara Konakları ve Marmara Günpark Evleri ile katıldık. Özellikle Marmara Konakları projemizin her iki etabının birleşmesi ile oluşan 9 blokluk bir site ortaya çıktı. Evlerin deniz manzarası ulaşım akslarına yakınlığı eğitim öğretim binalarına yakınlığı en önemli özelliği ise yüzde altmış oranında yeşil alanının bulunması ve dört katlı olması. Biz Marmara Yapı olarak son 5 projemizin 4’ünü 4 katlı olarak tasarladık. Şehirler bize emanet, kimliğimizin ne olduğu fark etmez. Projelerimizde sadece rant ve gelir amaçlı yaklaşsaydık 4 kat değil de 14 kat yapabilirdik. Ama biz imar yoğunluğunu makulde tutmayı tercih ettik" şeklinde ifadeler kullandı.


26 Kasım akşamına kadar sürecek olan fuarda yatırım ve finansman konularının tartışılması, projelerin tanıtımına dönük yol haritalarının belirlenmesi beklenmektedir.




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