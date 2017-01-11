Marmaray ve Yenikapı metrosunda “Ortaköy saldırganı” alarmı

Yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy’deki ünlü gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Marmaray’da ve Yenikapı metro istasyonunda alarma geçen polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki ünlü gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın Bağcılar’da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine metro istasyonlarına özel harekat polisleri sevk edildi. Marmaray ve Yenikapı metrosunda yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri vatandaşların çantalarını ve üzerlerini aradı. Her ihtimali değerlendiren polis ekipleri metroların tüm girişlerini ve çıkışlarını kontrol altına aldı.