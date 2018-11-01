Marsh Türkiye'de üst düzey transfer

Bu kapsamda önemli transferler gerçekleştiren Marsh Türkiye, son olarak ekibine Sinan Üst'ün dahil edildiğini duyurdu.

Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın önde gelen sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi olan Marsh, Türkiye yapılanmasını yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre son olarak deneyimli yönetici Sinan Üst, Marsh Türkiye'de Operasyon ve Teknoloji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Sinan Üst kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğreniminin ardından, aynı üniversitede yüksek lisans yapan Sinan Üst, 2005 yılında ABD'de Phoenix Ünivesitesi'nde MBA ve ardından yine aynı üniversitede bilişim sistemleri alanında yüksek lisans yaptı. İş hayatına ise Doğan Medya Center'da analist yazılımcı olarak başlayan Sinan Üst, kariyerine 1998 ve 2007 yılları arasında ABD'de bilişim teknolojileri danışmanı olarak devam etti.

ABD'den 2007'de Türkiye'ye dönen Üst, Allianz Sigorta'da Proje Müdürlüğü ve Proje Yönetim Ofisi Grup Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu dönemde sigorta değer zinciri ile ilişkili operasyon dönüşüm projeleri yöneten ve bilgi teknolojileri konulu talep yönetişim modelini kurup uygulamaya alan Üst, son olarak Allianz Partners'ta Organizasyonel Yönetim Direktörü olarak görev yaptı.