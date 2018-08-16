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16 Ağustos 2018 13:26

Marsh & McLennan Şirketler Grubu, ’2018 global broker sıralamalarında’ zirvede

Risk yönetimi konusunda rehberlik niteliğindeki çalışmalarıyla tanınan uluslararası haber kaynağı platformları Business InsuranceveBest’s Review,geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen sigorta brokerlarının yer aldığı listelerini yayınladı.

Marsh & McLennan Şirketler Grubu, ’2018 global broker sıralamalarında’ zirvede

16 Ağustos 2018 13:26

Strateji, risk ve insan kaynakları alanında; danışmanlık hizmetleri ve çözümleri sunan dünyanın lider şirketlerinden Marsh & McLennan Companies (MMC) her iki listeye de ilk sırada yerini aldı.



Sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanlarında dünyanın önemli isimlerinden Marsh’ın da bağlı bulunduğu strateji, risk ve insan kaynakları alanında müşterilerine danışmanlık hizmetleri ve çözümleri sunan profesyonel hizmetler şirketi MMC, bu yılın global brokerları sıralamasında zirveyi yine kimseye bırakmadı. MMC’nin elde ettiği başarı, Business InsuranceveBest’s Review’ın, dünyanın önde gelen sigorta brokerları ile ilgili hazırladığı listelere de yansıdı. MMC, her iki ayrı listede de ilk sıradaki yerini aldı.



Dünyanın birçok yerinde organik büyüme kaydetti


Business Insurance’ın hazırladığı ’Dünyanın En Büyük 10 Brokerı’nın yer aldığı listede, MMC’nin son yıllarda ’istikrar ve dikkat’ mottosuna ağırlık verdiği vurgulandı. Geçen yıl yakaladığı brokerlık gelirlerinin kaydettiği yüzde 6,1’lik artışla 14.04 milyar dolara yükseltmesi sonucunda MMC’nin listenin zirvesine yerleştiğinin altı çizildi. MMC’nin 2017 yılında elde ettiği finansal başarısındaki en önemli etkenlerden birisi, dünyanın birçok yerinde kaydedilen iyi düzeyde organik büyüme olarak tanımlanırken, listede Marsh & McLennan Agency’nin, J. Smith Lanier’i satın almasını da içeren organik olmayan yatırımlara da yer verildi.



7.6 milyar dolarlık gelir


Best’s Review’ın açıkladığı İlk 20 global broker listesinde ise MMC’nin risk ve sigorta hizmetleri bölümünün geçen yıl 7.6 milyar dolar gelir elde ettiğine dikkat çekilerek, Marsh & McLennan Agency kaynaklı sürekli gelişimin de altını çizdi.




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