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01 Ağustos 2018 13:15

Marsh’ın Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesinde görev değişikliği

Dünyanın önemli sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Plasman Liderliği görevine, Ebru Yüksekbilgili getirildi.

Marsh’ın Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesinde görev değişikliği

01 Ağustos 2018 13:15

Uzmanlık alanı birçok iş kolu için lokal ve uluslararası plasman yönetimi olan Yüksekbilgili, Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplam 17 ülkenin plasman faaliyetlerinden sorumlu olacak.



ABD merkezli Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın önemli sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Türkiye yapılanmasında üst düzey atama gerçekleşti. Yapılan açıklamada; 1996 yılından bu yana Marsh Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Risk Yönetimi & Çok Uluslu Şirketler Hizmet Birimi Plasman, Hasar Danışmanlığı ve Marsh Risk Consulting departmanlarının liderlik görevini üstlenen Ebru Yüksekbilgili, Ağustos ayı itibari ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Plasman Lideri olarak görev yapacak.



Marsh Türkiye İcra Kurulu Üyeliği görevine devam edecek olan Ebru Yüksekbilgili, mevcut görevlerini halihazırda Marsh Türkiye’den sürdüreceği kaydedilirken, önümüzdeki dönemde yeni sorumluluğu kapsamında Marsh’ın Viyana ofisinde görev yapacağı bildirildi.



PWN’nin kurucu üyeleri arasında


Hasar yönetimi ve hasar danışmanlığı gibi mevcut sorumluluklarının yanı sıra Türkiye ve global çaptaki birçok önemli ve kompleks projenin plasman aşamasında rol üstlenen Yüksekbilgili, aynı zamanda Avrupa Bölgesi Risk Yönetimi ve Global Plasman Liderleri takım üyeleri arasında yer alıyor. Yüksekbilgili, Risk Yönetimi, Plasman, Çok Uluslu Şirketler Hizmet Birimi, Marsh Risk Consulting ve Hasar Danışmanlığı Bölümleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra Marsh Türkiye’nin İcra Komitesi Üyeliği görevini de sürdürüyor. Marmara Üniversitesi mezunu olan Ebru Yüksekbilgili, Professional Women Network’in (PWN) kurucu üyeleri arasında yer alıyor.




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