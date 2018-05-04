Marsilya uzatmalarda güldü

Bu sonuçla Fransız ekibi, Atletico Madrid’in rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Salzburg, Red Bull Arena’da Marsilya’yı konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelenin 53. dakikasında Salzburg, Haidara’nın golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Bouna Sarr’ın kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran ev sahibi tur için umutlandı. Ancak 90 dakika 2-0’lık skorla sona erdi. İlk maçta Marsilya’nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdiği için mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada Rolando’nun golüyle Marsilya sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.